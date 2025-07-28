Biby Gaytán revela postura ante la idea de que su hija Alejandra la convierta en abuela

Video Biby Gaytán comparte reveladora foto de Eduardo Capetillo en medio de rumores de separación

Biby Gaytán compartió si ya quiere tener nietos por parte de su hija Alejandra ahora que lleva algunos meses de casada con Nader Shoueiry.

Tanto ella como su esposo, Eduardo Capetillo, reconocieron que sí desean convertirse en abuelos, a sus respectivos 53 y 55 años.

“Ya nos urge”, dijo el actor en conferencia con la prensa mexicana, según un video del canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’ este 27 de julio.

Biby Gaytán aclara por qué no pediría a su hija que la haga abuela

Ahondando al respecto, Biby Gaytán dejó claro que ahora no tendría intenciones de pedirle a Alejandra que tenga bebés.

“Yo me muero de ganas de ser abuela, pero no quiero ser esa mamá que presione, ¿no?, porque cada quien tiene su tiempo”, aseguró.

Quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Alcanzar una estrella’ compartió que la modelo sí le ha expresado lo que piensa de la maternidad.

“Mi hija un día me dice: ‘Es que ya quiero ser mamá’. Y al otro día me dice: ‘Ay, no mamá, yo ahorita estoy queriendo sacar otros proyectos’”, contó.

“Y se lo aplaudo pues se vale cambiar de opinión porque, una vez que los tienes, ya ahí sí es otro tema”, añadió.

La cantante destacó el cambio de pensamiento que existe entre su generación y la de Ale y Ana Paula, su hija menor.

“Yo ahora veo a mis hijas y, a su edad, yo ya tenía hijos, estaba casada. ¡Claro! No se puede generalizar, ¿no?, pero siento que hoy la mujer tiene otras aspiraciones y está padrísimo”, comentó.

“Yo admiro mucho a las jóvenes, a mis hijas, y me encanta que tengan más allá, y no por minimizar, una familia, una familia es muy importante, pero cada quien tiene su proceso y su tiempo y me encanta que por ellas mismas luchen por sus sueños y los alcancen, independientemente de su pareja”, expuso.

Ale Capetillo desea ser mamá

A poco de haberse casado por el civil con Nader Shoueiry, Alejandra Capetillo aseveró que sí está en sus planes ser padres.