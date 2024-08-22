¿Biby Gaytán será abuela pronto? Su hija confiesa que le entró la “fiebre del bebé”

Video Eduardo Capetillo se pone “máscara” de macho ante compromiso de su hija, ¿familia lo desaprueba?

En medio de los preparativos de su boda con Nader Shoueiry, la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo confesó que le está entrando la “fiebre del bebé”.

Alejandra Capetillo Gaytán reveló a la revista ¡HOLA! Américas que “muere de ganas” por experimentar la maternidad. Sin embargo, destacó que aún tiene algunos planes personales por hacer realidad antes de tener un bebé entre sus brazos.

“¡Claro que sí (queremos tener hijos)! Cada vez me entra más la ‘baby fever’”, destacó en la edición digital publicada este 22 de agosto.

“Pero por más que muera de ganas por la maternidad, igual muero de ganas por vivir un poco más sin una responsabilidad tan grande como lo es un bebé. Lo primero será casarme y luego quiero lanzar mi marca de ropa; creo que ya con esos dos proyectos tengo más que suficiente”, agregó.

Lo que hará Biby Gaytán cuando se convierta en abuela

Al respecto a los planes de la joven de 24 años, Biby Gaytán resaltó a la misma publicación que, aunque muere de ganas por “abrazar a un bebecito” de sus hijos, jamás presionaría a sus retoños a convertirla en abuela, pero destacó que el día en que debute como abuela, su único objetivo será consentir y “echar a perder” a su nieto.

“Cuando ellos lo decidan porque no quiero ser la que los presione. Claro que estoy lista. Ale es muy actual, me ha compartido que quiere alcanzar sus metas profesionales. Para nosotros está bien lo que ellos decidan, siempre lo vamos a respetar. Nada me haría más feliz que abrazar a un bebecito. Adoro a los niños, así que imagínate a un bebé de mis hijos. ¡Ahora me tocará echarlo a perder y consentirlo! A ellos les tocará educarlo”, subrayó.

Así imagina Biby Gaytán la boda de su hija

Por último, Alejandra Capetillo compartió que ya se encuentra inmersa en algunos preparativos de su boda con su novio libanés. Incluso, destapó cómo se imagina Biby Gaytán el día en que Eduardo Capetillo la entregue en el altar.

“Hay algunos detalles de los que ya hemos hablado. Me ha dicho (mi mamá) que quiere que yo llegue con ella en el coche que la lleve a la iglesia. Está planeando muchas cosas y me ha contado que, además del baile padre e hija, quiere que hagamos uno entre hermanos. Todavía está en las etapas tempranas de la planeación”, sentenció.