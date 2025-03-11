Jennifer Garner habría recibido “ultimátum” de su novio tras “sensual” abrazo de Ben Affleck

Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

John Miller, novio de Jennifer Garner, habría reaccionado tajantemente ante la cariñosa interacción que ella recientemente tuvo con su ex, Ben Affleck.

Luego de que el domingo 2 de marzo el actor diera un “sensual” abrazo a la madre de sus hijos durante una salida con sus hijos Samuel y Fin, Daily Mail reportó que al empresario le estaría “molestando” la cercanía del dúo.

“John quiere a ‘Jen’ para él y está tratando de lidiar con la relación permaneciendo en silencio, pero es muy difícil hacerlo”, contó una fuente al medio.

Jennifer Garner tendría “ultimátum” de su novio

A días de que la afectuosa interacción se volviera viral, este 11 de marzo Page Six da a conocer la contundente advertencia que John Miller alegadamente le hizo a Jennifer Garner.

Un informante le dijo al sitio web que el director ejecutivo de CaliBurger “siempre ha apoyado el vínculo de crianza compartido entre Ben y ‘Jen’, pero piensa que él cruzó la línea”.

“John sabe que no pasa nada entre ellos; sin embargo, no cree que esas fotos sean buenas y siente que son una falta de respeto a su romance”, agregó.

A decir del ‘insider’, el empresario, de 47 años, “le dio un ultimátum” a la protagonista de ‘Elektra’: “No quiere volver a ver algo así o no tendrá más opción que irse”.

Novio de Jennifer Garner se reúne con su exesposa

Este 11 de marzo, Daily Mail difundió instantáneas en las que se aprecia a John Miller con su exesposa, Caroline Campbell.

El dúo estaba el domingo en Los Ángeles, compartiendo un vehículo, y al exterior de un “centro de desintoxicación”.

“Ninguno de los dos parecía hablar mucho cuando los vieron”, externó el portal, “ambos se subieron a un Tesla marrón y se fueron juntos”.

Presuntamente ellos, al igual que Jennifer Garner y Ben Affleck, se mantienen unidos por sus retoños, Violet y Quest.