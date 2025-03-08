Jennifer Garner se sentiría "presionada" por tener que elegir entre Ben Affleck y su novio

Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

Jennifer Garner se sentiría "presionada" por la relación que tiene con Ben Affleck y su noviazgo con el empresario John Miller.

De acuerdo con una persona cercana a la actriz, sus amigas le han sugerido que le ponga "límites" a su exesposo.

PUBLICIDAD

"Jen siente la presión de tener que elegir entre John y Ben", dijo el informante a Life & Style. "Las amigas de 'Jen' le han dicho que debería establecer mejores límites con Ben, que él lo entenderá. Es la mejor manera de avanzar. 'Jen' necesita seguir adelante".

Novio de Jennifer Garner estaría "molesto" por la situación

La actriz comenzó a salir con John Miller en 2018 y dos años después terminaros su romance, el cual retomaron en 2021.

El empresario ha sido testigo de la buena química que hay entre su novia y el actor, situación que entiende porque él también comparte hijos con una expareja. Sin embargo, la cercanía de Jennifer y Ben ya le estaría "molestando".

Daily Mail reportó el 14 de febrero que Miller desea que 'Jen' "dé un paso atrás" con respecto a Ben, ahora que él se divorció de JLo.

"John quiere a 'Jen' para él y está tratando de lidiar con la relación permaneciendo en silencio, pero es muy difícil hacerlo", dijo el informante al medio británico.

Una fuente cercana a la actriz aseveró a Life & Style que "a John le cae bien Ben. Simplemente cree que 'Jen' no debería pasar tanto tiempo con él, especialmente ahora que su vida ha vuelto a la normalidad".

El informante ventiló que esta situación ya estaría afectando el noviazgo de Garner y Miller.

"Ya es bastante malo que ella responda las llamadas de Ben cuando pasan tiempo juntos. Ahora, John evita la casa de 'Jen' si Ben va a estar allí. Es lo único por lo que discuten", señaló la fuente.

Jennifer Garner y John Miller. Imagen The Grosby Group

Jennifer Garner querría casarse con su novio

Según el reporte de Life & Style, la actriz desea casarse con John Miller, pero estaría "indecisa" por Ben Affleck.

PUBLICIDAD

"Ella quiere casarse con él, pero está indecisa sobre pasar menos tiempo con Ben. Parece una decisión imposible, pero sabe que no puede seguir adelante con John cuando su exmarido está constantemente en escena. No es fácil porque Ben era el amor de su vida".