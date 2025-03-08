Jennifer Garner

Jennifer Garner se sentiría "presionada" por tener que elegir entre Ben Affleck y su novio

Tras ventilarse el abrazo "sensual" que Ben Affleck le dio a Jennifer Garner, ahora trasciende que ella se sentiría "presionada" e "indecisa" por la situación con su novio y su exesposo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

Jennifer Garner se sentiría "presionada" por la relación que tiene con Ben Affleck y su noviazgo con el empresario John Miller.

De acuerdo con una persona cercana a la actriz, sus amigas le han sugerido que le ponga "límites" a su exesposo.

PUBLICIDAD

"Jen siente la presión de tener que elegir entre John y Ben", dijo el informante a Life & Style. "Las amigas de 'Jen' le han dicho que debería establecer mejores límites con Ben, que él lo entenderá. Es la mejor manera de avanzar. 'Jen' necesita seguir adelante".

Novio de Jennifer Garner estaría "molesto" por la situación

Más sobre Jennifer Garner

Jennifer Garner habría recibido “ultimátum” de su novio tras “sensual” abrazo de Ben Affleck
2 mins

Jennifer Garner habría recibido “ultimátum” de su novio tras “sensual” abrazo de Ben Affleck

Univision Famosos
Captan a Jennifer Garner saliendo de casa de Ben Affleck tras ventilarse imágenes de abrazo "sensual"
2 mins

Captan a Jennifer Garner saliendo de casa de Ben Affleck tras ventilarse imágenes de abrazo "sensual"

Univision Famosos
Novio de Jennifer Garner estaría "incómodo" por la cercanía de ella con Ben Affleck ¿están en crisis?
2 mins

Novio de Jennifer Garner estaría "incómodo" por la cercanía de ella con Ben Affleck ¿están en crisis?

Univision Famosos
JLo, la ex de Ben Affleck, las Kardashian: así forraron sus enormes mansiones para la Navidad
4 mins

JLo, la ex de Ben Affleck, las Kardashian: así forraron sus enormes mansiones para la Navidad

Univision Famosos
¿Jennifer Garner copió el look de JLo? La ex de Ben Affleck vuelve a generar polémica
2 mins

¿Jennifer Garner copió el look de JLo? La ex de Ben Affleck vuelve a generar polémica

Univision Famosos
Ex de Ben Affleck dice qué fue lo que le dio "pánico" y culpabilidad tras casarse con el actor
2 mins

Ex de Ben Affleck dice qué fue lo que le dio "pánico" y culpabilidad tras casarse con el actor

Univision Famosos
¿Ex de Ben Affleck reta a JLo tras polémica con el actor? Las fotos del look con el que parece imitarla
3 mins

¿Ex de Ben Affleck reta a JLo tras polémica con el actor? Las fotos del look con el que parece imitarla

Univision Famosos
A su ex la abraza y con JLo discute: las fotos de la "acalorada" conversación entre ella y Ben Affleck
3 mins

A su ex la abraza y con JLo discute: las fotos de la "acalorada" conversación entre ella y Ben Affleck

Univision Famosos
¿Otra vez sin JLo?: cachan ahora a Ben Affleck dándole aventón a su ex tras aparecer cariñoso con ella
2 mins

¿Otra vez sin JLo?: cachan ahora a Ben Affleck dándole aventón a su ex tras aparecer cariñoso con ella

Univision Famosos
Ben Affleck aparece muy cariñoso con su ex Jennifer Garner: esta es la polémica foto de la pareja
2 mins

Ben Affleck aparece muy cariñoso con su ex Jennifer Garner: esta es la polémica foto de la pareja

Univision Famosos

La actriz comenzó a salir con John Miller en 2018 y dos años después terminaros su romance, el cual retomaron en 2021.

El empresario ha sido testigo de la buena química que hay entre su novia y el actor, situación que entiende porque él también comparte hijos con una expareja. Sin embargo, la cercanía de Jennifer y Ben ya le estaría "molestando".

Daily Mail reportó el 14 de febrero que Miller desea que 'Jen' "dé un paso atrás" con respecto a Ben, ahora que él se divorció de JLo.

"John quiere a 'Jen' para él y está tratando de lidiar con la relación permaneciendo en silencio, pero es muy difícil hacerlo", dijo el informante al medio británico.

Una fuente cercana a la actriz aseveró a Life & Style que "a John le cae bien Ben. Simplemente cree que 'Jen' no debería pasar tanto tiempo con él, especialmente ahora que su vida ha vuelto a la normalidad".

El informante ventiló que esta situación ya estaría afectando el noviazgo de Garner y Miller.

"Ya es bastante malo que ella responda las llamadas de Ben cuando pasan tiempo juntos. Ahora, John evita la casa de 'Jen' si Ben va a estar allí. Es lo único por lo que discuten", señaló la fuente.

Jennifer Garner y John Miller.
Jennifer Garner y John Miller.
Imagen The Grosby Group

Jennifer Garner querría casarse con su novio

Según el reporte de Life & Style, la actriz desea casarse con John Miller, pero estaría "indecisa" por Ben Affleck.

PUBLICIDAD

"Ella quiere casarse con él, pero está indecisa sobre pasar menos tiempo con Ben. Parece una decisión imposible, pero sabe que no puede seguir adelante con John cuando su exmarido está constantemente en escena. No es fácil porque Ben era el amor de su vida".

"Aunque Ben se haya portado mal cuando se casaron", dice la fuente de Life & Style, "ahora son como mejores amigos", sentenció el informante.

Relacionados:
Jennifer GarnerBen AffleckJohn MillerParejas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD