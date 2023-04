¿Por qué Ben Affleck habla tan bien español? No fue JLo quien le enseñó

Ben Affleck ha presumido su dominio del español en múltiples ocasiones, especialmente en encuentros con la prensa. Tan solo a finales de marzo, ‘regañó’ a El Gordo y La Flaca en la sin usar una sola palabra en inglés y sin ayuda de Jennifer Lopez.

¿Por qué Ben Affleck habla tan bien español?

En semanas recientes, se han viralizado múltiples videos del actor de 50 años promocionando su más reciente película, ‘Air’, en castellano.

Tomando en cuenta que tan solo en agosto pasado celebró su boda con Jennifer Lopez y, desde entonces se les ha visto muy enamorados, muchos podrían asumir que su esposa fue quien le enseñó el idioma.

Lo cierto es que Ben Affleck aprendió español mucho antes de conocerla, cuando era apenas un adolescente. En múltiples entrevistas ha contado que en sus primeros años como actor, formó parte de una serie juvenil y una de las temporadas lo llevó a grabar por todo un año en México.

Aunque en ese momento no tenía ni idea del lenguaje, el estar inmerso en la cultura lo llevó a aprenderlo.

Una de las hijas de Ben Affleck domina más el español que el actor

Curiosamente, el actor de ‘Going All the Way’ (película que puedes ver gratis en ViX) no es el único de su familia que sabe hablar español. De hecho, su hija mayor, Violet, lo maneja aún con mayor naturalidad.

En marzo del 2020, él contó que la adolescente de entonces 14 años aprendió el idioma en la escuela y no de manera nativa. Sin embargo, después de tantas clases que había tomado, estaba a punto de superarlo en conocimientos:

“A menudo la ayudo (con su tarea). Ahora, de repente, llegó al grado en el que está en las clases de español más difíciles y está mejorando y está justo en el punto donde creo que podría estar pasándome”.



Esto, según contó, lo inspiró a tomar clases formales de español:

“(Mi reacción fue) ‘No, esto no puede estar pasando. No me importa si no puedo hacer tu tarea de matemáticas, pero no puedes ser mejor que yo en español’. Así que he decidido tomar clases, tengo que hacer algo para mantener el ritmo”, añadió entre risas.



En febrero del 2020, en una visita a Despierta América, Ben Affleck también relató que incluso puso a Ana de Armas, su entonces novia y compañera de trabajo, a calificar quién tiene mejor acento, él o su hija.

“Siempre supe que (yo) tuve (tenía) un mejor acento (que Violet). No tengo un perfecto vocabulario, los verbos, pero tengo acento. Estuve trabajando con Ana de Armas, y le pregunté ‘escucha a mi hija y escucha mi acento y dime cuál es mejor’”.



Sin embargo, el veredicto de la cubana lo desanimó, pues consideró a Violet la ‘ganadora’.



Hasta el momento, se desconoce si JLo y Ben Affleck tienen conversaciones en español en su hogar.

