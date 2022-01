Hace limonada con limones: Ben Affleck dice que ‘Gigli’ le permitió conocer mejor a JLo y pensar en ser director

Muchos todavía recuerdan a Ben Affleck y Jennifer López por ‘Gigli’, el fracaso taquillero donde trabajaron juntos, pero el cineasta dice que la película de 2003 fue una bendición porque le permitió conocer mejor a JLo y comenzar a pensar en dirigir películas.

La cinta, dirigida por Martin Brest, también fue acribillada por la crítica, pero al reflexionar sobre esta experiencia con su amigo y colega Matt Damon, con quien actuó en la película 'Good Will Hunting', Affleck se quedó solo con las lecciones positivas.

“Si la reacción a 'Gigli' no hubiera ocurrido, probablemente no hubiera terminado decidiendo: ‘Realmente no me queda ninguna otra salida que dirigir películas’, lo que se ha convertido en el verdadero amor de mi carrera profesional. Así que (la experiencia de la película) es un regalo de muchas maneras”, dijo la celebridad en una entrevista publicada en 'Entertainment Weekly'.



Por ese entonces, Ben y Jennifer eran la pareja del momento, lo cual jugó en su contra cuando 'Gigli' fracasó en la cartelera.

“La verdad sobre esa película y lo que me enseñó fue que todo lo relacionado a la cinta establece la manera cómo la gente la va a ver”, comentó. “Por ese entonces el estudio, debido a que yo había comenzado una relación con Jennifer López, que estaba vendiendo muchas revistas y parecía generar mucho entusiasmo, ellos se aferraron a esto pensando ‘(La gente) quiere una comedia romántica. Quieren a los dos juntos. ¡Más de eso!'”

Un año después de 'Gigli', Ben y JLo aplazaron su boda a último minuto y luego se separaron.

El director de 'Argo' ha dicho antes que una de las razones por la que aplazaron su boda fue por el acoso de los paparazzi y los tabloides. Viendo hacia atrás, sin embargo, ahora Ben también se muestra agradecido por la cinta que le permitió ahondar sus sentimientos hacia la actriz de éxitos taquilleros como ‘Monster-In-Law’ y ‘Maid In Manhattan’.

“Llegué a conocer a Jennifer, la relación que ha sido realmente bastante significativa para mí en mi vida”, subrayó. “Dio la casualidad que Jennifer y yo estuvimos juntos en un momento en el que toda la industria de periodismo de celebridad, si quieres llamarlo así, como que explotó. Pero pensé, ‘Diablos, realmente no esperaba que las cosas terminaran así, siendo, ¿qué? Famoso por ser un idiota ¿o un fracaso y no poder trabajar?”

Ben y JLo comenzaron a salir de nuevo el año pasado, poco después de que la cantante de éxitos como ‘Let’s Get Loud’ rompió su compromiso con el exastro de las Grandes Ligas Alex Rodríguez.

En perspectiva, agregó el cineasta, su relación con JLo también sufrió a consecuencia de la fama.

“Nunca le he visto ninguna virtud a la fama. Probablemente me ha salvado de un par de multas de tráfico. He conseguido reservaciones en restaurantes. Pero la idea de fondo es poder hacer este trabajo. Eso es todo. De otra manera, ¿de qué vale? Es corrosiva. Cambia la relación que tienes con otras personas”, puntualizó.