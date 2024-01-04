¿A Ben Affleck se le caen otra vez el café y las donas? La explicación detrás de estas fotos
El actor se convirtió en el protagonista de un bochornoso momento en diciembre de 2020 cuando fue capturado haciendo malabares con un pedido de Dunkin'. ¿Volvió a ocurrirle lo mismo tres años después?
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ben Affleck vivió en diciembre de 2020 uno de sus momentos más virales cuando fracasó al recoger una entrega de donas y cafés helados.
Tres años después, el actor, ahora esposo de Jennifer López, volvió a ser captado aparentemente en aprietos con otro gran pedido de los famosos panecillos; sin embargo, esto tiene una buena explicación.
¿Ben Affleck tira nuevamente sus donas?
Iniciando el 2024, Ben Affleck fue fotografiado por los paparazzi mientras, por segunda ocasión, enfrentaría problemas para recoger su encargo de donas y cafés de Dunkin'.
El histrión de 51 años aparece en las imágenes sosteniendo con los dientes una pequeña bolsa mientras con las manos levanta varias cajas, sobre las cuales coloca un vaso lleno de bebida.
Él hace lo posible para maniobrar y poder ingresar al domicilio con sus alimentos; sin embargo, estos terminan en cayéndosele al piso.
La estrella de películas como ‘Armageddon’ o ‘Air’ mira con sorpresa la escena, en la que se habrían desperdiciado las rosquillas.
Si bien pudiera parecer que Ben carece de habilidad, la realidad es que él estaba recreando aquel instante viral de 2020 para un comercial de la reconocida marca, de acuerdo con Daily Mail.
Para este anuncio, que no se sumará a otros que realizó el año pasado, él incluso hizo mancuerna con la ‘influencer’ Charli D’Amelio.
El medio antes citado detalló que posiblemente este video publicitario se estrenaría durante el próximo Super Bowl, a realizarse el 11 de febrero.
Así fue el incidente real de Ben Affleck
Fue el 31 de diciembre de 2020 cuando Ben Affleck en verdad se vio en dificultades con el pedido que le entregaron a la puerta de su residencia en Los Ángeles.
El también productor de cine aquel día llevaba en sus manos una charola con varios vasos de café helado, así como una cajita.
Él se agachó para recoger un tubo de cartón que igualmente le habían entregado, por lo que terminó volteando su bebida, que se derramó.
Finalmente, Affleck dejó el tubo y llevó su encargo de bocadillos al interior de su casa, para luego regresar por lo que le faltaba.
En 2019, él le confesó a Collider: “Tomo Dunkin Donuts todos los días. Es muy raro, lo tomo todos los días y la gente siempre me pregunta: ‘¿Dónde está eso? ¿Está cerca de aquí?’, así que siento que estoy corriendo la voz”.