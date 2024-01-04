Ben Affleck

¿A Ben Affleck se le caen otra vez el café y las donas? La explicación detrás de estas fotos

El actor se convirtió en el protagonista de un bochornoso momento en diciembre de 2020 cuando fue capturado haciendo malabares con un pedido de Dunkin'. ¿Volvió a ocurrirle lo mismo tres años después?

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Dormido, llorando y ¿sin diente? Ben Affleck vivió de todo en su luna de miel con JLo

Ben Affleck vivió en diciembre de 2020 uno de sus momentos más virales cuando fracasó al recoger una entrega de donas y cafés helados.

Tres años después, el actor, ahora esposo de Jennifer López, volvió a ser captado aparentemente en aprietos con otro gran pedido de los famosos panecillos; sin embargo, esto tiene una buena explicación.

¿Ben Affleck tira nuevamente sus donas?

Iniciando el 2024, Ben Affleck fue fotografiado por los paparazzi mientras, por segunda ocasión, enfrentaría problemas para recoger su encargo de donas y cafés de Dunkin'.

El histrión de 51 años aparece en las imágenes sosteniendo con los dientes una pequeña bolsa mientras con las manos levanta varias cajas, sobre las cuales coloca un vaso lleno de bebida.

Ben Affleck cargando su pedido de donas y café.
Ben Affleck cargando su pedido de donas y café.
Imagen /The Image Direct/The Grosby Grou


Él hace lo posible para maniobrar y poder ingresar al domicilio con sus alimentos; sin embargo, estos terminan en cayéndosele al piso.

Ben Affleck no logró mantener las cajas de donas y su vaso de café sobre sus manos.
Ben Affleck no logró mantener las cajas de donas y su vaso de café sobre sus manos.
Imagen /The Image Direct/The Grosby Grou

La estrella de películas como ‘Armageddon’ o ‘Air’ mira con sorpresa la escena, en la que se habrían desperdiciado las rosquillas.

Ben Affleck tuvo un aparente percance.
Ben Affleck tuvo un aparente percance.
Imagen The Grosby Group


Si bien pudiera parecer que Ben carece de habilidad, la realidad es que él estaba recreando aquel instante viral de 2020 para un comercial de la reconocida marca, de acuerdo con Daily Mail.

Para este anuncio, que no se sumará a otros que realizó el año pasado, él incluso hizo mancuerna con la ‘influencer’ Charli D’Amelio.

Ben Affleck filmó un comercial y colaboró con Charli D’Amelio.
Ben Affleck filmó un comercial y colaboró con Charli D’Amelio.
Imagen The Grosby Group


El medio antes citado detalló que posiblemente este video publicitario se estrenaría durante el próximo Super Bowl, a realizarse el 11 de febrero.

Así fue el incidente real de Ben Affleck

Fue el 31 de diciembre de 2020 cuando Ben Affleck en verdad se vio en dificultades con el pedido que le entregaron a la puerta de su residencia en Los Ángeles.

El también productor de cine aquel día llevaba en sus manos una charola con varios vasos de café helado, así como una cajita.

Ben Affleck tuvo un incidente con su pedido en 2020.
Ben Affleck tuvo un incidente con su pedido en 2020.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Él se agachó para recoger un tubo de cartón que igualmente le habían entregado, por lo que terminó volteando su bebida, que se derramó.

Ben Affleck volteó su vaso de café mientras trataba de acomodar todas las cosas en sus manos.
Ben Affleck volteó su vaso de café mientras trataba de acomodar todas las cosas en sus manos.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Finalmente, Affleck dejó el tubo y llevó su encargo de bocadillos al interior de su casa, para luego regresar por lo que le faltaba.

Ben Affleck tras fracasar en su intento por llevar todas las cosas al mismo tiempo al interior de su residencia.
Ben Affleck tras fracasar en su intento por llevar todas las cosas al mismo tiempo al interior de su residencia.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group

En 2019, él le confesó a Collider: “Tomo Dunkin Donuts todos los días. Es muy raro, lo tomo todos los días y la gente siempre me pregunta: ‘¿Dónde está eso? ¿Está cerca de aquí?’, así que siento que estoy corriendo la voz”.

