Bellakath acusa a periodistas por “denigrar” su música: ellos la llaman “la niña de las poesías”

¿A qué se dedicaba Bellakath antes de ser cantante? Ella no soñaba con ser artista

Bellakath explotó contra los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón luego de los comentarios negativos que éstos realizaron en el programa ‘De primera mano’ sobre la letra de su canción ‘Reggaeton Champagne’.

A través de una transmisión en vivo de Instagram, la cantante acusó a los comunicadores de “editar” la entrevista que le realizaron al finalizar un evento de la Sociedad de Autores de Compositores de México (SACM) y de “denigrar” su trabajo con sus comentarios.

“Yo nunca dije que me llamaran maestra, ahí todos los compositores se llaman entre ellos maestros por respeto (…) Es una canción, ¿por qué se enganchan tanto? Pobrecitos, como que a estos les hace falta sexo. Más a ese señor. Ellos sí denigran (...) ¿En qué te voy a denigrar yo a ti, pe**? Te denigras peor hablando así de mí, neta no saben ni lo que dicen”, señaló la noche del pasado 17 de enero.

A través de un live de Instagram, Bellakath arremetió contra los presentadores.



La artista aseguró que aunque no tiene problema en atender a los medios de comunicación, no está dispuesta a ser objeto de controversias.

¿Por qué se enojó Bellakath?

En el programa del pasado 17 de enero, Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón expresaron su descontento por la letra de su canción ‘Reggaeton Champagne’. Incluso, la periodista de espectáculos calificó su trabajo como “ofensivo” para algunas personas.

“Ella dice que las mujeres tenemos el derecho de expresarnos de nuestra sexualidad. Pero el hecho de que esa letra nos parezca ofensiva o no nos represente a algunas personas no significa que no nos guste la sexualidad. Simplemente son formas distintas de expresar o de pedir”, expresó Tuñón, mientras Gustavo Adolfo Infante leía la letra de la canción de la intérprete.

“Está hermosa…”, señaló sarcástico. "Lo peor es que lo cantan”, concluyó.

La cantante compartió fotografías con los presentadores que criticaron su música.

Disputa por canción de Bellakath continúa

La disputa entre los periodistas y Bellakath continuó este jueves. En la emisión de su programa de este 18 de enero, Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón dieron réplica a los comentarios de la artista, lamentando que sus comentarios se los hubiera tomado de manera personal.

“Creo que está muy molesta Bellakath, tiene muy poco en la industria, comprendemos que esté molesta, es la inexperiencia. Quiero decirle con todo el cariño que se le puede tener a una chica de veintitantos años, con el éxito que tiene indiscutible en un nicho muy definido, que entre denigrar y opinar hay una distancia abismal…”, comenzó Addis.

“Yo lo que hice fue opinar sobre esta letra que considero, y me sostengo, no se puede comparar con las letras de grandes compositores que ha dado nuestro país. No estoy denigrando, tú, sin embargo, hay una distancia muy lejana entre defenderte y ofender. Tú estás insultándome diciéndome pe**, metiéndote con mi vida sexual, metiéndote con mi esposo, esas cosas no me pueden ofender porque no machan conmigo. Bellakath, no lo tomes personal, porque espero que te vaya muy bien en la carrera, no lo tomo personal, lo que tú me dices, ni me ofende, ni me checa ni me choca, ni me representa igual que tu música”, enfatizó.

Por último, aunque lamentaron que se hubiera "enganchado" con un comentario, le desearon lo mejor en su carrera.