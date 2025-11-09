Escándalos de famosos

Aleks Syntek se habría internado en rehabilitación tras supuesta infidelidad: reportan

Aleks Syntek estaría enfrentando una tormenta personal y profesional luego de un material comprometedor que fue dado a conocer a través del show mexicano 'Ventaneando'. Se alega una supuesta separación y desintoxicación por parte del artista.

Univision picture
Por:Univision
Video Aleks Syntek tira al retrete un disco de Karol G: “No me identifico”

El cantante mexicano Aleks Syntek atravesaría por uno de los momentos más difíciles de su vida ya que el show 'Ventaneando' reveló un audio en el que supuestamente él habla abiertamente sobre la crisis familiar que enfrentaría.

Esto luego de acusaciones de haber aparentemente engañado durante años a su esposa, Karen Coronado.

PUBLICIDAD

Esta situación habría desencadenado una alegada separación y el distanciamiento de sus hijos, Natalia y Matías.

Aleks Syntek pospone gira: reportan desintoxicación

Apenas el pasado jueves 6 de noviembre, Syntek, de 56 años, anunció en redes la pausa de su gira por sus 35 años de carrera, alegando motivos de salud.

Con este comunicado, Aleks Syntek dio a conocer que pospuso su gira de conciertos debido a "temas de salud".
Con este comunicado, Aleks Syntek dio a conocer que pospuso su gira de conciertos debido a "temas de salud".
Imagen Aleks Syntek/Instagram

Más sobre Escándalos de famosos

¿Indirecta para Nodal? Examiga del cantante lanza el tema “Malagradecido”
1:07

¿Indirecta para Nodal? Examiga del cantante lanza el tema “Malagradecido”

Univision Famosos
¿Nawat Itsaragrisil saldrá bien librado de la polémica con Fátima Bosch? Esto predice Bis La Medium
1:04

¿Nawat Itsaragrisil saldrá bien librado de la polémica con Fátima Bosch? Esto predice Bis La Medium

Univision Famosos
Lili Estefan defiende a su hija Lina Luaces tras críticas por supuestamente no apoyar a Fátima Bosch
2 mins

Lili Estefan defiende a su hija Lina Luaces tras críticas por supuestamente no apoyar a Fátima Bosch

Univision Famosos
Ludwika Paleta reaparece y responde sobre supuestos vínculos con secta ligada a su marido 
1:00

Ludwika Paleta reaparece y responde sobre supuestos vínculos con secta ligada a su marido 

Univision Famosos
Surge audio de presuntos maltratos a Silvia Pinal semanas antes de morir
1:03

Surge audio de presuntos maltratos a Silvia Pinal semanas antes de morir

Univision Famosos
“Jamás reprobé”: este es el nivel de estudios de Fátima Bosch a quien habrían llamado “tonta” 
1:00

“Jamás reprobé”: este es el nivel de estudios de Fátima Bosch a quien habrían llamado “tonta” 

Univision Famosos
Fátima Bosch no fue la única: otra reina de belleza protagonizó escándalo ligado a Nawat Itsaragrisil
1:00

Fátima Bosch no fue la única: otra reina de belleza protagonizó escándalo ligado a Nawat Itsaragrisil

Univision Famosos
Ex de Yadhira Carrillo habría llevado "doble vida" en prisión: "Tenía una relación" con "una española"
0:59

Ex de Yadhira Carrillo habría llevado "doble vida" en prisión: "Tenía una relación" con "una española"

Univision Famosos
La reacción del directivo de Miss Universe tras alegar que no llamó “tonta” a Fátima Bosch: "Mentiras"
1:00

La reacción del directivo de Miss Universe tras alegar que no llamó “tonta” a Fátima Bosch: "Mentiras"

Univision Famosos
Bárbara de Regil no se toma fotos con fans y admite por qué: “Es una falta de respeto” 
0:59

Bárbara de Regil no se toma fotos con fans y admite por qué: “Es una falta de respeto” 

Univision Famosos


Pero este viernes 7 de noviembre, Pati Chapoy y su equipo informaron que el cantante habría decidido supuestamente internarse en la clínica de rehabilitación Monte Fénix para enfrentar el complicado momento que vive.

En el audio presentado en el show, Syntek aparentemente señala a Javier Calderón, con quien trabajó en el pasado, y a su esposa la cantante Valeria Cox, como responsables de una supuesta campaña contra él y de poner a músicos en su contra.

Según lo expuesto en el material, esta situación habría traído como consecuencia que su esposa e hijos supuestamente se hayan alejado de él ya que además se ha dicho que el artista habría tenido una relación extramarital y que al parecer también acosaba a varias jóvenes.

Aleks Syntek tiene dos hijos con Karen Coronado.
Aleks Syntek tiene dos hijos con Karen Coronado.
Imagen Mezcalent


En el programa de farándula se insistió en que el cantante ha cometido " presuntas infidelidades hacia su esposa Karen Coronado, lo que le habría costado no solo su matrimonio, sino la relación con sus hijos y el ingreso a una clínica de desintoxicación por lo cual canceló la gira".

Aleks Syntek habría sido víctima de presunto abuso

En los audios con la supuesta voz de Syntek, el también actor de 'Chiquilladas' habría revelado haber sido víctima de presuntas agresiones sexuales en la infancia.

PUBLICIDAD

"Yo he estado en el infierno, eh, a mí me violaron de niño. A mí me violaron de niño", se escucha decir.

" Abusaron de mí no una vez ni dos, no sé cuántas veces viví un infierno. Yo ya conocí a El Diablo", dijo.

El cantante no reaccionó de manera inmediata en redes sociales tras difundirse los audios con su supuesta voz.

Video Aleks Syntek es blanco de críticas por olvidar parte de la letra y la tonada del himno de México
Relacionados:
Escándalos de famososAleks SyntekinfidelidadesInfidelidadRehabilitacióncelebridades en rehabilitacionDesintoxicaciónEscándalo de CelebridadesAbuso sexualAbusoFamososCelebridadesTelevisionMúsicaLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX