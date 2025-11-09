Aleks Syntek se habría internado en rehabilitación tras supuesta infidelidad: reportan

Video Aleks Syntek tira al retrete un disco de Karol G: “No me identifico”

El cantante mexicano Aleks Syntek atravesaría por uno de los momentos más difíciles de su vida ya que el show 'Ventaneando' reveló un audio en el que supuestamente él habla abiertamente sobre la crisis familiar que enfrentaría.

Esto luego de acusaciones de haber aparentemente engañado durante años a su esposa, Karen Coronado.

Esta situación habría desencadenado una alegada separación y el distanciamiento de sus hijos, Natalia y Matías.

Aleks Syntek pospone gira: reportan desintoxicación

Apenas el pasado jueves 6 de noviembre, Syntek, de 56 años, anunció en redes la pausa de su gira por sus 35 años de carrera, alegando motivos de salud.

Con este comunicado, Aleks Syntek dio a conocer que pospuso su gira de conciertos debido a "temas de salud".



Pero este viernes 7 de noviembre, Pati Chapoy y su equipo informaron que el cantante habría decidido supuestamente internarse en la clínica de rehabilitación Monte Fénix para enfrentar el complicado momento que vive.

En el audio presentado en el show, Syntek aparentemente señala a Javier Calderón, con quien trabajó en el pasado, y a su esposa la cantante Valeria Cox, como responsables de una supuesta campaña contra él y de poner a músicos en su contra.

Según lo expuesto en el material, esta situación habría traído como consecuencia que su esposa e hijos supuestamente se hayan alejado de él ya que además se ha dicho que el artista habría tenido una relación extramarital y que al parecer también acosaba a varias jóvenes.

Aleks Syntek tiene dos hijos con Karen Coronado.



En el programa de farándula se insistió en que el cantante ha cometido " presuntas infidelidades hacia su esposa Karen Coronado, lo que le habría costado no solo su matrimonio, sino la relación con sus hijos y el ingreso a una clínica de desintoxicación por lo cual canceló la gira".

Aleks Syntek habría sido víctima de presunto abuso

En los audios con la supuesta voz de Syntek, el también actor de 'Chiquilladas' habría revelado haber sido víctima de presuntas agresiones sexuales en la infancia.

"Yo he estado en el infierno, eh, a mí me violaron de niño. A mí me violaron de niño", se escucha decir.

" Abusaron de mí no una vez ni dos, no sé cuántas veces viví un infierno. Yo ya conocí a El Diablo", dijo.

El cantante no reaccionó de manera inmediata en redes sociales tras difundirse los audios con su supuesta voz.