Belinda se defiende tras las críticas por su caída en famoso desfile: “A cualquiera le pasa”

Video Captan a Belinda supuestamente llorando desconsolada tras su caída en una pasarela: video

Belinda habló a profundidad, por primera vez, sobre su caída durante el desfile de L'Oréal en la Semana de la Moda de París, el pasado 23 de septiembre.

Mientras modelaba por la pasarela, la cantante, quien lucía un vestido rojo y botas diseñadas por Raisa y Vanessa Sason, tropezó y cayó, pero, tras levantarse con ayuda de Anitta, concluyó su recorrido.

PUBLICIDAD

A días de dicho percance, que se volvió viral, la también actriz se defendió de los duros señalamientos que ha estado recibiendo.

Belinda revela que no ensayó antes del desfile

Belinda se sinceró acerca del que ya llamó el instante “más icónico” de su vida en una entrevista con la revista Elle México.

“Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L'Oréal, ni en ninguna otra; al final, no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile”, sentenció.

Belinda cae en el desfile de L'Oréal en París. Imagen The Grosby Group

La intérprete dejó claro, para quienes creen que lo hizo “a propósito”, que “fue un accidente que a cualquiera le pasa”.

“La cosa es que yo me caí en una pasarela a nivel internacional, en París, pero pues yo creo que a todos nos han pasado las caídas típicas”, dijo.

Quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Aventuras en el tiempo’, que puedes ver aquí en ViX, desveló que no logró practicar su caminata.

“Ese día estaba lloviendo muchísimo. Yo no pude ensayar porque estaba lloviendo y era imposible”, recordó sobre lo sucedido.

Belinda aseveró que se sorprendió por la forma en la que logró ponerse de pie y seguir: “No sé cómo le hice, de verdad”.

“Porque yo veo los videos y digo: ‘No puede ser cómo me levanté y cambié la cara’. Yo creo que por eso la gente piensa que fue todo una actuación, porque realmente me levanté y seguí”, externó.

“Pero yo creo que es esa fuerza interior, que además soy Leo, y salió la Leo que llevo dentro y dijo: ‘Me levanto, sigo, termino’, y yo creo que nunca olvidaremos ese momento”, agregó.

Belinda lloró tras su caída, pero ya no quiere drama

Belinda platicó igualmente de lo triste que se sintió luego de su inesperado colapso: “Lloré después de la pasarela”.

PUBLICIDAD

“Real me dolió, no tanto el golpe físico —porque sí me pegué y me hice moretones—, sino el corazón. En el momento pensé: ‘¡Qué decepción conmigo misma, ¿por qué?!’”, contó.

“Y después vi a tanta gente que me apoyó, desde Jane Fonda y Andie MacDowell […] Me sentí mucho mejor, y al final del día, todo pasa por algo”, añadió.