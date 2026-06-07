Nadia Ferreira Nadia Ferreira y Marc Anthony arman tremenda fiesta con famosos antes de la llegada de su nuevo bebé A punto del nacimiento del segundo bebé de Nadia Ferreira y Marc Anthony, la pareja se reunió con algunos de sus amigos famosos y celebraron un especular ‘baby shower’ en el que se habrían dado pistas del nombre de la criatura.



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Video ¿Nadia Ferreira tendrá niña? Las presuntas pistas que levantan sospechas

Nadia Ferreira y Marc Anthony están a nada de darle la bienvenida a su nuevo bebé, pero antes de que eso ocurra se reunieron con algunos de sus amigos para un espectacular 'baby shower' este fin de semana.

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El ‘baby shower’ de Nadia Ferreira con famosos

Entre los invitados al gran 'baby shower' de Nadia Ferreira estuvieron Lele Pons, Guaynaa, Raphy Pina y Natti Natasha, curiosamente parejas que recientemente también han agrandado sus familias.

Nadia Ferreira y Marc Anthony se reunieron en un 'baby shower' con amigos como Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Raphy Pina y Natti Natasha, entre otros. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



Según fotos que publicó la modelo paraguaya en Instagram este domingo 7 de junio, hubo un gran banquete en un inmenso jardín con decoración en tonos rosas y pastel.

La fiesta inició con luz de día, pero siguió incluso cuando la noche los había alcanzado.

La pareja se mostró feliz rodeada de sus amigos y ante la inminente llegada de la nueva integrante de su familia: una niña que será la hermana menor de Marquito, el primogénito de la exreina de belleza y el salsero.

La fiesta se realizó con un gran banquete para los selectos invitados. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



" Antes de conocerte, te celebramos. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue para ti, mi niña. Gracias a todos los que hicieron de este día un día tan especial para nuestra familia", escribió Nadia Ferreira en Instagram.

Dan pistas del nombre de la nueva bebé de Nadia y Marc

Acostumbrados a dejar ciertos cabos sueltos sobre su vida familiar, esta vez la pareja no hizo la excepción.

Públicamente no han dado a conocer el nombre de la criatura, sin embargo, en las imágenes del 'baby shower' llamó la atención una enorme "M" en varios de los decorados de la fiesta.

Una enorme "M" en algunos decorados de la fiesta hacen sospechar a algunos que el nombre de la bebé iniciaría con esa letra. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



Además, en redes algunos de los invitados se refirieron a la bebé solo con esa letra, lo que hace suponer a muchos que el nombre de la niña podría iniciar con la letra "M", tal como sucede con su famoso padre y su hermano mayor.

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Otro de los secretos es que la pareja no ha dicho públicamente cuándo ocurrirá el alumbramiento, aunque es evidente el avanzado estado de gestación de la modelo.

Con esta bebé, Marc Anthony será padre de 8 hijos de madres distintas.