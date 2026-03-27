Nadia Ferreira Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan el sexo de su bebé con tiernas fotografías: ¿es niño o niña? La modelo y el cantante dieron a conocer el género de su segundo bebé en común. Maquito, su primer hijo en común, está a meses de convertirse en hermano mayor.



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Video Nadia Ferreira y Marc Anthony tendrán segundo bebé: será el octavo hijo para el cantante

Nadia Ferreira y Marc Anthony revelaron el sexo de su segundo bebé en común con tiernas fotografías.

La pareja compartió la feliz noticia este viernes 27 de marzo en su cuenta de Instagram, donde dejaron al descubierto que Marquito será el hermano mayor de una niña.

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“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió la paraguaya.



En las imágenes se puede ver a Nadia Ferreira, a Marc Anthony y a Marquito utilizar outfits en color azul. Sin embargo, en las manos de la modelo se logran ver unos zapatitos rosas que dejarían en evidencia que se trata de una niña.

El anuncio de su embarazo

El 28 de enero, Nadia Ferreira sorprendió al anunciar que estaba esperando a su segundo bebé junto a su esposo Marc Anthony.

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió en Instagram.

Aquella ocasión, la pareja compartió una tierna fotografía en donde mostraban, por primera vez, la pancita de la modelo, mientras su mano, la de Marc y la de su pequeño hijo Marco la tocaban.

De acuerdo con información del programa 'Lo Sé Todo', retomada por Despierta América, la paraguaya tendría en ese momento entre cinco y seis meses de embarazo.