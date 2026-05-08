Nadia Ferreira

Nadia Ferreira revela el tierno gesto de Marquito mientras espera la llegada de su hermanita

La modelo compartió detalles de lo que pasa al interior de su familia ahora que está embarazada. Ella y el salsero darán pronto la bienvenida a una nena y su primogénito está muy entusiasmado.

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Por:Dayana Alvino
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Video Nadia Ferreira y Marc Anthony tendrán una niña: con esta tierna foto lo anunciaron

Nadia Ferreira compartió algunos detalles de su embarazo, estando a la espera de su segundo hijo, una niña, con Marc Anthony.

Mientras llega la fecha de dar a luz a su pequeña, la ex reina de belleza confesó que está siendo muy consentida tanto por el salsero como por Marquito, su primogénito.

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Nadia Ferreira revela el tierno gesto de Marquito durante su embarazo

Luego de reconocer que la “intriga” saber cómo va a ser Marco cuando conozca a su hermanita, Nadia Ferreira reveló el tierno gesto que él tiene con ella.

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“Sí, le canta [a mi pancita], por ejemplo, ‘Los pollitos dicen’, porque esa es la canción que Marc también me canta”, contó en entrevista con ¡Hola! Américas.

La modelo relató que dicho tema su marido se lo interpretaba cuando estaba en su vientre el pequeño y que ahora es igual.

“Y Marquito hace lo mismo, es muy amoroso”, expresó acerca del menor, que cumplirá los tres años el próximo 12 de junio.

Siendo muy honesta, ella admitió que le “preocupa poquito” saber que, tras el nacimiento de la nena, “la atención” hacia el chiquito “se va a dividir”.

“Estamos haciendo el cuarto el cuarto de la niña y yo me aseguro de que él sea parte de cada momento”, aseveró al respecto.

“Por eso también siento que él está muy entusiasmado, lo cual me tiene muy feliz. Decoramos el cuarto y él está ahí y lo hace conmigo y trae los peluches y las cositas de decoración”, agregó.

Así supieron Nadia Ferreira y Marc Anthony que tendrán una nena

En esta misma oportunidad, Nadia Ferreira destapó cómo y cuándo ella, Marc Anthony y sus seres queridos supieron de que ella espera una bebé.

“Fue muy especial. Nos enteramos en Año Nuevo, o sea, el 31 de diciembre. A alguien de mi familia le habían dado la noticia, porque estaba mi familia acá en Miami para las fiestas”, recordó.

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“Y les digo: ‘Por favor, invéntense cualquier sorpresa. Pero queremos saber ahora, cuando pasen las 12, cuando sea 1 de enero de 2026 queremos saber qué estamos esperando’”, externó.

Para ella, “fue la mejor manera de recibir el año”, y con Marquito ahí: “Cuando nos dieron la sorpresa y vimos el rosa por todas partes”.

La presentadora y el artista no han dado a conocer en qué fecha podría ocurrir el alumbramiento. Sin embargo, parece que ya no falta mucho.

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