Revelan causa de muerte de periodista: fue diagnosticada con grave enfermedad semanas antes

Bárbara Martínez falleció el 27 de mayo. La periodista era hermana de la comunicadora Lupita Martínez y cuñada de Flor Rubio.

Elizabeth González.
La causa de muerte de Bárbara Martínez, querida periodista de espectáculos, fue revelada por su cuñada Flor Rubio a días de su fallecimiento. La comunicadora perdió la vida el martes 27 de mayo tras ser diagnosticada con grave enfermedad.

Durante la emisión de su programa de YouTube ‘Dulce y Picosito’, Flor Rubio compartió que el fallecimiento de su cuñada no fue a causa de una neumonía sino por un cáncer de páncreas que le había sido diagnosticado apenas hace tres semanas.

“Un poquito antes de la Semana Santa, Bárbara estaba muy bien, muy contenta, perfecta, sin ninguna enfermedad, afección”, contó.

“Barbarita enfermó de neumonía, justamente en Semana Santa, no era Covid, tenía neumonía, pero la controlaron. A raíz de eso, le hacen estudios más profundos para determinar qué estaba pasando, y es ahí donde desgraciadamente encontraron cáncer en el páncreas, cáncer en el páncreas con metástasis en el hígado”, detalló.

La presentadora de espectáculos de ‘Venga La Alegría’ señaló que el pronóstico “no era malo”. Sin embargo, especificó que su cuñada comenzó “rápidamente” su tratamiento de quimioterapias.

“Estoy hablando de tres semanas, no más, acababa de pasar su tercera quimioterapia, se sintió mal, la llevaron al hospital, su hijo (la llevó), y falleció”, reveló.

“Fue un cáncer muy agresivo que, afortunadamente, se la llevó sin que ella sufriera una enfermedad muy larga”, sentenció.

Así se despidió Flor Rubio de su cuñada Bárbara Martínez.
Así se despidió Flor Rubio de su cuñada Bárbara Martínez.
Imagen Flor Rubio / Facebook

¿Quién era Bárbara Martínez?

Bárbara Martínez era una figura conocida en el ámbito del periodismo de espectáculos.

A lo largo de su carrera, colaboró como columnista en revistas como TVNotas y Mi Guía. Asimismo, participó por años en el programa radiofónico 'Fórmula Espectacular' junto a Flor Rubio.

El último proyecto de la periodista fue ‘De Historia en Historia’, programa de YouTube en el que participaba junto a su hermana. Su última aparición ocurrió el 19 de mayo.


