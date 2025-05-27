Muere querida periodista de espectáculos: habría estado luchando contra dura enfermedad

Video Muere productora de noticiario a los 27 años: se iba a casar en septiembre

María Bárbara Martínez, periodista de espectáculos y colaboradora del programa ‘Fórmula Espectacular’, murió este martes 27 de mayo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana, la también periodista de espectáculos Lupita Martínez.

“Hoy es un día muy triste. Mi hermana se fue”, escribió la comunicadora desde su cuenta de X.

Casi al mismo tiempo, la periodista Flor Rubio también se pronunció en redes sociales. Bárbara Martínez no solo llevaba años colaborando con ella en el programa radiofónico de Grupo Fórmula, sino que también era parte de su familia. Martínez era su cuñada.

“Hasta siempre, Barbarita. Gracias por todo tu cariño, gracias por tantos años de historias y aventuras en equipo, por darnos la mejor crítica de telenovelas que pudo existir en los medios. Te vamos a extrañar siempre. Descansa en paz, querida Bárbara”, expresó en su página de Facebook.

Así se despidió Flor Rubio de su cuñada Bárbara Martínez. Imagen Flor Rubio / Facebook

Habría pasado días hospitalizada luchando contra dura enfermedad

Ni la hermana de la periodista ni Flor Rubio revelaron las causas del fallecimiento de Bárbara Martínez. Sin embargo, trascendió que la comunicadora llevaba días hospitalizada a causa de una supuesta neumonía aparentemente provocada por un contagio de Covid-19.