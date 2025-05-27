Muere querida periodista de espectáculos: habría estado luchando contra dura enfermedad
La noticia del fallecimiento de María Bárbara Martínez fue confirmada por su cuñada, la periodista Flor Rubio, y por su hermana, Lupita Martínez.
María Bárbara Martínez, periodista de espectáculos y colaboradora del programa ‘Fórmula Espectacular’, murió este martes 27 de mayo.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana, la también periodista de espectáculos Lupita Martínez.
“Hoy es un día muy triste. Mi hermana se fue”, escribió la comunicadora desde su cuenta de X.
Casi al mismo tiempo, la periodista Flor Rubio también se pronunció en redes sociales. Bárbara Martínez no solo llevaba años colaborando con ella en el programa radiofónico de Grupo Fórmula, sino que también era parte de su familia. Martínez era su cuñada.
“Hasta siempre, Barbarita. Gracias por todo tu cariño, gracias por tantos años de historias y aventuras en equipo, por darnos la mejor crítica de telenovelas que pudo existir en los medios. Te vamos a extrañar siempre. Descansa en paz, querida Bárbara”, expresó en su página de Facebook.
Habría pasado días hospitalizada luchando contra dura enfermedad
Ni la hermana de la periodista ni Flor Rubio revelaron las causas del fallecimiento de Bárbara Martínez. Sin embargo, trascendió que la comunicadora llevaba días hospitalizada a causa de una supuesta neumonía aparentemente provocada por un contagio de Covid-19.
Bárbara Martínez era una figura conocida en el ámbito del periodismo de espectáculos. A lo largo de su carrera, colaboró como columnista en revistas como TVNotas y Mi Guía. Asimismo, participó por años en el programa radiofónico 'Fórmula Espectacular' junto a su cuñada Flor Rubio y, en días recientes, en ' De Historia en Historia', canal de YouTube de su hermana Lupita Martínez. Su última aparición sucedió el 19 de mayo.