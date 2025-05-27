Muertes de famosos

Muere querida periodista de espectáculos: habría estado luchando contra dura enfermedad

La noticia del fallecimiento de María Bárbara Martínez fue confirmada por su cuñada, la periodista Flor Rubio, y por su hermana, Lupita Martínez.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Muere productora de noticiario a los 27 años: se iba a casar en septiembre

María Bárbara Martínez, periodista de espectáculos y colaboradora del programa ‘Fórmula Espectacular’, murió este martes 27 de mayo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana, la también periodista de espectáculos Lupita Martínez.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto
0:59

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto

Univision Famosos

“Hoy es un día muy triste. Mi hermana se fue”, escribió la comunicadora desde su cuenta de X.

Casi al mismo tiempo, la periodista Flor Rubio también se pronunció en redes sociales. Bárbara Martínez no solo llevaba años colaborando con ella en el programa radiofónico de Grupo Fórmula, sino que también era parte de su familia. Martínez era su cuñada.

“Hasta siempre, Barbarita. Gracias por todo tu cariño, gracias por tantos años de historias y aventuras en equipo, por darnos la mejor crítica de telenovelas que pudo existir en los medios. Te vamos a extrañar siempre. Descansa en paz, querida Bárbara”, expresó en su página de Facebook.

Así se despidió Flor Rubio de su cuñada Bárbara Martínez.
Así se despidió Flor Rubio de su cuñada Bárbara Martínez.
Imagen Flor Rubio / Facebook

Habría pasado días hospitalizada luchando contra dura enfermedad

Ni la hermana de la periodista ni Flor Rubio revelaron las causas del fallecimiento de Bárbara Martínez. Sin embargo, trascendió que la comunicadora llevaba días hospitalizada a causa de una supuesta neumonía aparentemente provocada por un contagio de Covid-19.

Bárbara Martínez era una figura conocida en el ámbito del periodismo de espectáculos. A lo largo de su carrera, colaboró como columnista en revistas como TVNotas y Mi Guía. Asimismo, participó por años en el programa radiofónico 'Fórmula Espectacular' junto a su cuñada Flor Rubio y, en días recientes, en ' De Historia en Historia', canal de YouTube de su hermana Lupita Martínez. Su última aparición sucedió el 19 de mayo.

Relacionados:
Muertes de famososMuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD