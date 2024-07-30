Ballerina Farm, la bailarina de ballet que renunció a sus sueños para criar 8 hijos en una granja

Video Ballerina Farm abandonó su sueño de bailarina por una familia tradicional: ''La maternidad es el sentimiento más empoderante que he vivido''

Hannah Neelman es conocida en redes sociales como ‘Ballerina farm’, canal en el que muestra su vida como esposa y madre de 8 hijos en una granja. Hannah se dedica a cocinar platillos desde cero, cosechando y obteniendo por sí misma cada uno de los ingredientes.

Además de cocinar, educa a sus hijos y se encarga de todo en el hogar. Pero la vida de Hannah no siempre fue así, de hecho, antes de casarse con su esposo estudiaba ballet en una de las más prestigiosas academias: Juilliard, en Nueva York.

Hannah y su esposo Daniel se conocieron en un partido de básquetbol donde él quedó inmediatamente flechado por la bailarina. Intentó invitarla a salir varias veces, pero ella no aceptó pues prefería enfocarse en su carrera. Daniel Neelman proviene de una familia adinerada y poderosa, pues se trata del hijo de David Neelman, fundador de la aerolínea JetBlue.

Tras ser rechazado por Hannah, Daniel hizo uso de sus influencias para sorprenderla. Un día en el que la bailarina viajaría a Utah a ver a su familia, Daniel acudió al mismo vuelo y se sentó junto a ella. Ahí comenzó su romance. En una entrevista, Hannah contó que:

“En aquel entonces pensé que debíamos salir juntos durante un año. Así podría terminar la escuela y todo lo demás. Y Daniel me dijo: ‘No va a funcionar, tenemos que casarnos ahora’”



Fue entonces que la pareja se casó al poco tiempo de haberse conocido, y Daniel le hizo una importante petición a Hannah: que dejara sus estudios para dedicarse al hogar.

El día a día de Ballerina Farm, madre de 8 hijos y ama de casa

La familia Neelsen vive en una granja en Utah, a 50 kilómetros de Salt Lake City. Hannah y Daniel tienen 8 hijos, 5 mujeres y 3 varones, y pertenecen a la religión mormona. Hannah se enorgullece de los partos de sus hijos, pues han sido en la propia granja y sin ningún tipo de anestesia.

Entre las labores de Hannah está la producción del contenido de sus redes sociales, el cuidado de los niños y de los animales, mantener el rancho además de elaborar productos como mantequilla y pan. Aunque ha hecho una fortuna gracias al contenido de sus redes, Hannah todos los días trabaja sin parar. El propio Daniel dijo en una entrevista que su esposa:

“A veces se pone tan enferma de agotamiento que no puede levantarse de la cama durante una semana”

Quizás uno de los videos más polémicos de esta pareja es aquel en el que Daniel le da a Hannah un regalo de cumpleaños. La joven bailarina recibe una caja sin envoltura, y la abre con emoción esperando encontrar boletos para unas vacaciones en Grecia. Sin embargo, el regalo es un delantal para poner huevos.

¿Qué es una ‘tradwife’ y por qué se habla de esto?

La palabra ‘tradwife’ viene de ‘traditional wife’, es decir, esposa tradicional. Las llamadas ‘tradwives’ son aquellas mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado de sus hijos y de sus esposos.

Está, por ejemplo, el caso de la influencer española RoRo, quien tiene un canal de TikTok en el que se graba haciéndole de comer a su novio Pablo. Además de cocinar, RoRo hace todo tipo de cosas: desde maquillaje usando las flores que le regala Pablo hasta imprimir un libro en su propia casa para darle a su novio una edición diseñada por ella.

La polémica en redes surge a partir de la pregunta sobre si son felices dedicándole su vida a sus maridos, y si están recibiendo algo a cambio. En el caso de Hannah, expresó en una entrevista que:

“Estaba emocionada de llegar a Nueva York, me encantaba la energía de la ciudad. Quería ser bailarina, era buena”

Además de que admitió que fue difícil para ella renunciar a aquel sueño. Juilliard, la academia en la que estudiaba, tiene una de las tasas de admisión más bajas del mundo, lo que indica que Hannah era posiblemente una promesa de la danza.