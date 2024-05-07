Bad Bunny y Kendall Jenner “abrazados” y “coqueteando” en la fiesta posterior a la Met Gala 2024

Video ¿Kendall Jenner tendrá un hijo con Bad Bunny? Las pistas que supuestamente la delatan

Bad Bunny y Kendall Jenner se divirtieron juntos en una fiesta posterior a la Met Gala 2024, que se realizó la tarde de este lunes 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La expareja caminó por separado en la alfombra roja del importante evento. Él, luciendo como un fauno de cuento de hadas gracias a su traje personalizado de la Maison Margiela.

La modelo, por su parte, apareció con una pieza de archivo nunca usada de Givenchy, que fue diseñada por el fallecido Alexander McQueen.

Bad Bunny y Kendall Jenner se reúnen para celebrar

Si bien, Bad Bunny y Kendall Jenner no se dejaron ver uno al lado del otro en la ‘red carpet’ de la Met Gala 2024, sí lo hicieron al asistir a la fiesta posterior Après Met 2, organizada por Emily Ratajkowski y otras celebridades.

En una instantánea capturada y difundida por los fotógrafos ahí presentes, la también empresaria y el cantante lucen sonrientes entre ellos, sentados en un sofá, mientras sostienen sus bebidas en las manos.

KENDALL JENNER AND BAD BUNNY AT THE MET GALA AFTER PARTY IN NEW YORK CITY TONIGHT pic.twitter.com/5El6wxDbaQ — Kendall & Benito (@kenitoarchive) May 7, 2024

Al respecto, una fuente le aseguró a Page Six, este 7 de mayo, que ellos “estaban en la misma mesa, riendo y coqueteando”.

“Ella estaba frotando su cabeza”, dijo el informante acerca de una supuesta acción por parte de la integrante del clan Kardashian para con el intérprete de ‘Me porto bonito’.

Un segundo confidente puntualizó que ellos “no se besaron”, pero que sí pasaron la velada “abrazados” en uno de los sillones del lugar al tiempo que degustaban cócteles durante toda la noche.

Para esta salida, Jenner optó por un corsé blanco y un minivestido cubierto de encaje, de Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood.

‘El conejo malo’, entre tanto, utilizó un conjunto de camisa y pantalones de vestir en tonos claros y una gabardina de cuero café.

Kendall Jenner y Bad Bunny no habrían terminado mal

En diciembre, Entertainment Tonight reportó que Kendall Jenner y Bad Bunny rompieron su romance, tras menos de un año de noviazgo.

“Han estado haciendo sus propias cosas últimamente y poco a poco las cosas comenzaron a desvanecerse entre ellos”, explicó una persona al medio.

“Ambos sabían que probablemente no sería un tipo de relación para siempre y eso lo entendieron mutuamente desde el principio”, añadió.

Según el conocedor de la situación, no había “ninguna negatividad” por parte de ninguno y “todavía quieren lo mejor el uno para el otro”.

“Tienen agendas muy ocupadas y saben que aún son jóvenes y que tienen mucho más que experimentar individualmente antes de establecerse”, sentenció.