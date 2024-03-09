Bad Bunny

Bad Bunny demanda a un fan por publicar videos de uno de sus conciertos

El cantante presentó una querella en contra de un hombre que publicó videos en alta calidad de su concierto en Utah sin su consentimiento, alegando que solo él tiene los derechos musicales y pide miles de dólares por cada clip.

Bad Bunny presentó una demanda en contra de un fanático que grabó en alta calidad y subió a YouTube videos de sus conciertos sin su permiso. El acusado fue identificado como Eric Guillermo Madronal Garrone, quien asistió al concierto del puertorriqueño en Salt Lake City, Utah, el 21 de febrero de 2024.

El material fue publicado en su canal de Youtube llamado MADforliveMUSIC, donde tiene más de cien mil suscriptores.

Bad Bunny argumentó que él es el único propietario de los derechos de su música en vivo y que Madronal Garrone no tenía autorización ni consentimiento para grabar y difundir sus actuaciones en línea.

En un intento por resolver el asunto de forma amistosa, la estrella de la música envió avisos para que se eliminaran los contenidos de la plataforma. Sin embargo, el fan presentó una contrademanda para que los restablecieran. Ante esta situación, Bad Bunny decidió llevar el caso a los tribunales.

¿Qué pide Bad Bunny?

La querella a la que TMZ presuntamente tuvo acceso alega que el demandado grabó varias canciones del concierto con una cámara de alta calidad, subió los videos a YouTube sin el consentimiento de Bad Bunny y obtuvo ganancias quitándole visualizaciones a la página oficial de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del 'Conejo Malo'.

Por lo cual, el cantante pide que se retiren los videos de YouTube, así como una indemnización por daños y perjuicios en la que solicita 150,000 dólares por cada uno de los clips publicados y que Madronal Garrone no vuelva a compartir contenido de sus conciertos sin su permiso.

Bad Bunny Demandas Urbano Latino Celebridades Famosos Utah (estado)

