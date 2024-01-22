Bad Bunny arremete contra sus fans y les advierte que, si se lo encuentran, no lo saluden: “Déjenme quieto”

Video Bad Bunny y la polémica de su canción hecha con Inteligencia Artificial: los fraudes no son lo único

Bad Bunny nuevamente se encuentra en medio de la polémica luego de un supuesto mensaje dirigido a sus fans, a quienes les pediría que, si lo ven, no se le acerquen para saludarlo.

¿Qué dijo Bad Bunny a sus fans y por qué está en polémica con ellos otra vez?

El primer mes del año está a unos días de terminar y la polémica ya alcanzó a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Y es que, el músico puertorriqueño está en el escándalo por un supuesto mensaje enviado a sus fans a través de WhatsApp pidiéndoles lo que ninguno de ese grupo esperaría de su artista favorito.

De acuerdo con reportes de medios en línea como ‘El Heraldo de México’, el intérprete ‘Tití me preguntó’ y ‘Ojitos lindos’ habría compartido con sus seguidores que estaría en la playa, pero que, si lo veían, no se le acercaran para saludarlo.

“Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa’ la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto que estoy en la mía”, reportaron hace unos días.

Hasta el momento, el cantante no ha reaccionado a la polémica que desató la supuesta petición a los fans; sin embargo, ha llamado la atención que borró todas sus publicaciones de su cuenta oficial de Instagram.

Y hace apenas tres días, el cantante compartió una serie de fotografías en las que posa comiendo cereal, cuyo plato reposa junto a un fajo de billetes, para al final mostrar el mensaje “Bajo oferta”, plasmado en una gorra.

Algunos de los comentarios que aparecen junto a la publicación resultan igual de polémicos que el supuesto mensaje que enviaría el cantante a sus fans en WhatsApp.

“Primero que era humilde, sin presumir de dinero y joyas, ahora sí. Tod@s son iguales pierden la humildad y de donde vienes y empezaste, chico. Todo lo que sube baja”; “Me preguntó cuál es la necesidad del fajo de billetes en la foto”; “Cada vez me gusta menos este tío”, son algunas de las opiniones.

Bad Bunny y las polémicas con sus fans

Aunque mucho se ha comentado en redes sociales sobre la supuesta reciente actitud de Bad Bunny con sus fans, al parecer a su comunidad ya no le resulta extraño este tipo de ‘desplantes’ y es que, en 2023, protagonizó un par de virales altercados con sus seguidores.

Por allá de enero del año pasado, el cantante estuvo en la mira de medio mundo tras lanzar el celular de una fan que se le acercó para tomarse una foto. En aquel momento, Bad Bunny justificó su reacción a través de un mensaje en X, antes Twitter.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un ca** teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, anotó.



Para noviembre, el artista se metió en una nueva polémica al ‘regañar’ a través de su canal de difusión de WhatsApp a los fans que les gustara el tema viral ‘NostalgIA’, canción creada con inteligencia artificial.