Revelan causa de muerte de actriz de Soy Tu Dueña y Corazón Indomable

Video Muere actriz de Como Dice el Dicho que estaba desahuciada: así enfrentó su dura enfermedad

La causa de muerte de Aurora Clavel, actriz de Soy Tu Dueña y Corazón Indomable, fue revelada por su sobrina nieta María Aurora a pocas horas de su fallecimiento. La primera actriz perdió la vida el 19 de mayo a los 90 años.

Este 20 de mayo, su sobrina compartió que el fallecimiento de Aurora Clavel se debió a una “hipertensión pulmonar que se le complicó con una neumonía” a consecuencia de la convivencia que aparentemente tenía con “personas que fumaban”.

“Nunca fue una persona que tuviera un mal hábito (…) nadaba, hacía ejercicio, pero desafortunadamente convivió con personas que fumaban, como dices, sus esposos o tal vez en el medio artístico hubo también de esa situación y tuvo una hipertensión pulmonar que se le complicó con una neumonía”, declaró a Edén Dorantes.

Sin dar más detalles sobre los últimos momentos con vida de Aurora Clavel, María aclaró que su tía “no tenía 88 años” como se reportó en algunos medios mexicanos sino que realidad estaba a meses de celebrar sus 91 años.

“Mi tía Aurora nació el 29 de octubre de 1934 (…) Mi tía, gracias a Dios, llegó a los 90 años. Ella cumplió 90 años el 29 de octubre de 2024”, aclaró.

Además, señaló que ‘La Candidata’ fue su último trabajo como actriz.

“Mi tía todavía a los 83 años todavía estaba trabajando. Tuvo más de 50 años de trayectoria artística”, insistió.

La última voluntad de Aurora Clavel

Por último, la sobrina de Aurora Clavel reveló que, aunque en primera instancia la última voluntad de la actriz era ser trasladada a su natal Oaxaca, lo último que supo fue que en el último momento sus deseos cambiaron, por lo que sus restos descansarían en la Ciudad de México.

“Mi tía, su voluntad, era irse a Oaxaca, Pinotepa Nacional (México). Esa era su primera voluntad. Desafortunadamente, me parece que ella deseó otra segunda voluntad. Pero ella, como decía, ‘soy Pinotepense hasta las cachas’ y siempre quiso estar en su tierra, pero hay que aceptar las decisiones de su hermana que es la única hermana que le sobrevive y pues ni modo. Ella decidió que se quedara aquí con otra de sus hermanas y va a estar aquí (en la Ciudad de México), yo tengo entendido que en Mausoleos del Ángel”, sentenció.