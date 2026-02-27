María Julissa ¿María Julissa conoce a ‘El Mencho’? Ella responde tras ser señalada como su “señorita de compañía” La creadora de contenido contestó si llegó a verse con el capo mexicano. En días pasados, ella fue relacionada con él y señalada como la mujer que habría ayudado a las autoridades a capturar al criminal.



María Julissa respondió directamente si conocía o no a Nemesio Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de que la señalaran en algunos medios de comunicación y redes sociales por supuestamente ser la persona que “permitió la captura” del capo, la ‘influencer’ mexicana aseguró que entre ellos no existía ningún nexo.

“Absolutamente no [tenía una relación con él]. Yo a él no lo conozco ni de lejos, ni de una fiesta. Yo con él no he tenido ni un vínculo y nadie alrededor de él”, afirmó en entrevista para ‘El Informativo’, de NTN24.

La también modelo aseguró que fueron los “haters” de su novio, el ‘streamer’ colombiano conocido como ‘MrStiven TC’, lo que “crearon la noticia falsa” de su supuesta cooperación en el operativo que se realizó en contra del criminal.

“Realmente la comunidad de otros creadores de contenido son niños y empezaron como un juego, burlándose”, explicó al respecto.

“Después empezaron a crear audios y fotografías con IA”, añadió, “Entonces, me vincularon con él y yo sólo me levanté una mañana y aparecí en todas las noticias”.

Ella detalló que ha permanecido en Colombia estos días y que la última vez que viajó a Hermosillo, Sonora, su tierra natal, fue el “10 de enero”.

María Julissa siente que corre peligro su vida

María Julissa recalcó que se enteró de la polémica que la involucra por medio de “las plataformas”, como X (antes Twitter), TikTok y Facebook.

Además, reveló que debido a esta situación, no se siente segura, por lo que tiene a su familia “escondida” y su mamá “tuvo que dejar su casa”.

“Temo por mi vida porque hay gente que está mal informada y pueden ocasionar algo que, Dios guarde, no queremos una muerte o algo así”, confesó.

Expuso que ha recibido “amenazas” de parte de los seguidores de otros ‘youtubers’, pero no de organizaciones delictivas.