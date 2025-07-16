Asesinan a integrante de ‘American Idol’ y a su esposo: lo que se sabe

Video Muere famosa presentadora hondureña a los 31 años: habría sufrido dolor de estómago antes de fallecer

Robin Kaye, supervisora musical en el programa American Idol, y su esposo, Thomas Deluca, fueron asesinados a balazos en el interior de su casa en Encino, California.

De acuerdo con Univision Noticias, este lunes 14 de julio la pareja fue hallada sin vida con heridas de bala, luego de que uno de sus vecinos los reportara como desaparecidos tras no verlos por varios días.

PUBLICIDAD

Según reportan medios como TMZ y New York Post, ambos habrían sido atacados por un individuo que más tarde fue arrestado. El implicado, de nombre Raymond Boodarian, sería un hombre de 22 años, con antecedentes penales.

Lo que se sabe del doble homicidio

Un día antes de su muerte, el 10 de julio, la policía recibió una llamada al 911 sobre un posible robo en la residencia de la integrante de ‘American Idol’ y su esposo. Sin embargo, al no encontrar señales ni nada sospechoso, las autoridades se retiraron del lugar.

Robin Kaye y su esposo, Thomas Deluca fueron asesinados. Imagen Robin Kaye / Facebook



Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron más tarde que el sospechoso utilizó una puerta sin seguro para entrar a la residencia cuando la pareja no estaba. A su regreso a la residencia, Robin y Thomas se encontraron con el hombre, quien les disparó en múltiples ocasiones.

Tras el ataque, el principal sospechoso huyó del lugar caminando, pero fue arrestado el martes 15 de julio en su domicilio. El teniente Guy Golan, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), señaló que el sospechoso fue identificado gracias a videos de vigilancia y a pruebas forenses recolectadas en la escena.