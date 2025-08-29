Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Video Valeria Márquez habría recibido inquietante señal de la Santa Muerte antes de morir: quedó en video

La 'tiktoker' Esmeralda Ferrer Garibay fue asesinada. La ‘influencer’ fue hallada junto a su esposo y sus dos hijos sin vida dentro de una camioneta pick up último modelo en San Andrés, Guadalajara, Jalisco, México.

El hallazgo de sus cuerpos sucedió el 22 de agosto, pero fue hasta el jueves 28 de agosto que la Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad de la ‘tiktoker’ y su familia.

De acuerdo con Alfonso Gutiérrez, vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, la principal línea de investigación del caso sugiere que el ataque podría no tener relación con ella sino con su esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

Esmeralda Ferrer fue asesinada junto a su esposo e hijos. Imagen Esmeralda Ferrer / TikTok

Lo que se sabe del caso de la ‘influencer’ Esmeralda Ferrer

Según los primeros avances de la investigación, Esmeralda Ferrer y su familia son originarios de Michoacán y habrían tenido poco tiempo residiendo en Jalisco.

El vehículo, donde fueron hallados los cuerpos de la ‘tiktoker’, su esposo, de 36 años, y sus hijos, una menor de 7 años y un varón de 13 años, fue localizado en un taller mecánico, donde, según algunos indicios, habría ocurrido el asesinato.

En el lugar fueron detenidos tres hombres, identificados como encargados del lugar. Sin embargo, fueron puestos en libertad “ante falta de pruebas”.

Según reporta Milenio, a su salida de la Fiscalía de Jalisco, “un comando armado” los interceptó y privó de la vida a dos de ellos. Hasta el momento, no se han dado más detalles.

¿Quién era Esmeralda Ferrer?

Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida como Esmeralda FG, tenía 32 años. Su debut en redes sociales ocurrió en 2020. En TikTok se hizo famosa por compartir videos relacionados con su vida de lujo y estilo.

En sus redes, la joven, de 32 años, también solía compartir videos relacionados con viajes, cirugías estéticas, sus hijos, su mascota y hasta de artículos de marcas de diseñador. Asimismo, hacía alusión al mundo del narcotráfico con frases como: “Ventajas de tener un novio narco. No sé por qué mi esposo no me deja tener novio”.