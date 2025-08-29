Muertes de famosos

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Esmeralda Ferrer Garibay perdió la vida a los 32 años. La noticia de su muerte fue confirmada por la Fiscalía de Jalisco en México. La línea de investigación sugiere que el ataque estaría relacionado con actividades de su esposo, quien también fue asesinado.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Valeria Márquez habría recibido inquietante señal de la Santa Muerte antes de morir: quedó en video

La 'tiktoker' Esmeralda Ferrer Garibay fue asesinada. La ‘influencer’ fue hallada junto a su esposo y sus dos hijos sin vida dentro de una camioneta pick up último modelo en San Andrés, Guadalajara, Jalisco, México.

El hallazgo de sus cuerpos sucedió el 22 de agosto, pero fue hasta el jueves 28 de agosto que la Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad de la ‘tiktoker’ y su familia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Alfonso Gutiérrez, vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, la principal línea de investigación del caso sugiere que el ataque podría no tener relación con ella sino con su esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

Esmeralda Ferrer fue asesinada junto a su esposo e hijos.
Esmeralda Ferrer fue asesinada junto a su esposo e hijos.
Imagen Esmeralda Ferrer / TikTok

Más sobre Muertes de famosos

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto
0:59

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto

Univision Famosos
Muere estrella de TikTok a los 28 años: luchaba contra un “cáncer raro y agresivo” en etapa 4
2 mins

Muere estrella de TikTok a los 28 años: luchaba contra un “cáncer raro y agresivo” en etapa 4

Univision Famosos
Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 
0:53

Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 

Univision Famosos
Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"
2 mins

Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 
1:00

#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 

Univision Famosos
Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances
1 mins

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances

Univision Famosos
Muere integrante del Dúo Dinámico: su desvanecimiento en concierto habría sido solo una alerta
1 mins

Muere integrante del Dúo Dinámico: su desvanecimiento en concierto habría sido solo una alerta

Univision Famosos

Lo que se sabe del caso de la ‘influencer’ Esmeralda Ferrer

Según los primeros avances de la investigación, Esmeralda Ferrer y su familia son originarios de Michoacán y habrían tenido poco tiempo residiendo en Jalisco.

El vehículo, donde fueron hallados los cuerpos de la ‘tiktoker’, su esposo, de 36 años, y sus hijos, una menor de 7 años y un varón de 13 años, fue localizado en un taller mecánico, donde, según algunos indicios, habría ocurrido el asesinato.

En el lugar fueron detenidos tres hombres, identificados como encargados del lugar. Sin embargo, fueron puestos en libertad “ante falta de pruebas”.

Según reporta Milenio, a su salida de la Fiscalía de Jalisco, “un comando armado” los interceptó y privó de la vida a dos de ellos. Hasta el momento, no se han dado más detalles.

¿Quién era Esmeralda Ferrer?

Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida como Esmeralda FG, tenía 32 años. Su debut en redes sociales ocurrió en 2020. En TikTok se hizo famosa por compartir videos relacionados con su vida de lujo y estilo.

En sus redes, la joven, de 32 años, también solía compartir videos relacionados con viajes, cirugías estéticas, sus hijos, su mascota y hasta de artículos de marcas de diseñador. Asimismo, hacía alusión al mundo del narcotráfico con frases como: “Ventajas de tener un novio narco. No sé por qué mi esposo no me deja tener novio”.


Relacionados:
Muertes de famososMuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD