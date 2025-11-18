Asesinan a actriz Encarnita Polo en asilo donde vivía: revelan detalles de su macabra muerte

Video Norma Lazareno perdió a su hija de 19 años en un accidente: se enteró de su muerte por la radio

La primera actriz y cantante Encarnita Polo fue asesinada en el asilo donde vivía durante la madrugada del 14 de noviembre.

De acuerdo con El País, la intérprete de 86 años falleció trágicamente mientras dormía, luego de que un hombre, que no llevaba ni dos días internado en el hospicio, la atacó y estranguló.

La Policía Nacional de España informó que el caso es investigado por la Brigada Provincial de la Policía Judicial y que la principal hipótesis es que la muerte de Polo se produjo tras la agresión de un compañero octagenario de la residencia Decanos de Ávila presuntamente afectado por un problema mental.

De acuerdo con el medio español, el agresor no habría mostrado signos de agresividad con anterioridad. Sin embargo, tras el ataque fue ingresado en un servicio de psiquiatría mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Encarnita Polo murió a los 86 años.

Hija de la actriz reacciona a su trágico fallecimiento

Luego de que se diera a conocer la trágica muerte de Encarnita Polo, su hija, Raquel Waitzman Polo rompió el silencio a través de un comunicado, donde pidió respeto ante el duro momento por el que atravesaba su familia.

“Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño”, escribió.

“Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones, pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único”, agregó.

“A quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño, solo puedo darles las gracias”, sentenció sin dar más detalles.

Revelan más detalles sobre la macabra muerte de la actriz

El 17 de noviembre, el programa Fiesta reportó que el atacante de la actriz tenía 66 años y que solamente llevaba 48 horas en la residencia Decanos de Ávila cuando atacó a la actriz.

"Ingresó el día 12 de noviembre, un día y medio, dos días antes del terrible suceso", dijo el periodista Saúl Ortiz, subrayado que, en un inicio, se reportó que su agresor sería un octagenario.

En el mismo show, los presentadores reportaron que se pusieron en contacto con la directora de comunicación de la residencia, quien les habría informado que tanto la cantante como su agresor se encontraban en el módulo de demencia.