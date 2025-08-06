Muertes de famosos

Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro

Adam Turck perdió la vida a los 35 años. La noticia de su muerte fue confirmada por su familia, quienes revelaron que aún después de fallecer seguiría salvado vidas.

Por:
Elizabeth González.
Adam Turck fue asesinado a balazos tras intentar frenar una pelea entre vecinos. El actor recibió un disparo mortal la mañana del sábado 2 de agosto, pero su familia decidió mantenerlo con vida con la intención de donar sus órganos.

El incidente sucedió afuera de un edificio de departamentos en Richmond, Virginia, alrededor de las 10 de la mañana. Turck había salido de su casa con la intención de pasear a su mascota cuando se encontró con la disputa entre un hombre, de 19 años, y una mujer.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Richmond, Adam Turck intentó frenar la discusión cuando el joven de 19 años le disparó y, posteriormente, se suicidó.

“Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio”, declaró su familia al canal de televisión WTVR el 4 de agosto.

Adam Turck con su inseparable mascota.
Adam Turck con su inseparable mascota.
Imagen Adam Turck / Facebook


“Aunque no podemos entrar en detalles sobre los sucesos del pasado sábado debido a la naturaleza del evento, nos dijeron que si Adam no hubiera estado allí, la persona a la que ayudó no estaría hoy con nosotros”, agregaron.

Tras el incidente, la familia de Adam Turck decidió mantener al actor con vida con la intención de donar sus órganos.

“Adam cumplirá 35 años cuando fallezca en los próximos días, tras donar sus órganos para salvar vidas", aseguraron a la televisora local. “Eso es lo que hacen los héroes: salvar vidas", sentenciaron.

¿Quién era Adam Turck?

Adam Turck tenía 35 años al momento de su muerte. El actor se había mudado del condado de Bucks, Pensilvania, a Richmond, tras recorrer el país con los National Players del Teatro Olney.

A lo largo de su carrera fue nominado a múltiples premios del Círculo Comunitario de Teatro de Richmond y fue nombrado Mejor Actor de Obra en 2018 por su papel en 'Hand to God', según WWBT.

Muertes de famosos

