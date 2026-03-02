Brandon Peniche

Arturo Peniche conmueve al aparecer con su “nuevo amor” en video

El actor compartió un íntimo momento en sus redes sociales. Arturo Peniche se convirtió nuevamente en abuelo con la llegada de Gia, la tercera hija de Brandon Peniche.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Brandon Peniche deja ver su tierna faceta de papá junto a su bebé Gia

Arturo Peniche disfruta de su faceta como abuelo. Este fin de semana, el actor conmovió al aparecer con Gia, la pequeña hija de Brandon Peniche que llegó al mundo en noviembre de 2025.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se dejó ver con la bebé entre sus brazos. En las imágenes también se le puede ver a la pequeña, de tres meses, dedicar sonrisas y balbuceos al intérprete, de 63 años.

PUBLICIDAD

“Mi nieta más chiquita Gia. Mi nuevo amor”, escribió el 1 de marzo.

Más sobre Brandon Peniche

Brandon Peniche deja ver su tierna faceta de papá junto a su bebé Gia
1:04

Brandon Peniche deja ver su tierna faceta de papá junto a su bebé Gia

Univision Famosos
Brandon Peniche ¿y su multiverso?: así captaron al villano de Doménica Montero
0:23

Brandon Peniche ¿y su multiverso?: así captaron al villano de Doménica Montero

Univision Famosos
Brandon Peniche confiesa por qué ya no quiere más hijos tras la llegada de su ‘bebé arcoíris’
0:47

Brandon Peniche confiesa por qué ya no quiere más hijos tras la llegada de su ‘bebé arcoíris’

Univision Famosos
Brandon Peniche confiesa que sufrió incidente con Scarlet Gruber en escena íntima de Doménica Montero
1 mins

Brandon Peniche confiesa que sufrió incidente con Scarlet Gruber en escena íntima de Doménica Montero

Univision Famosos
Nace bebé arcoíris de Brandon Peniche: revelan tierna foto y nombre de su hija
2 mins

Nace bebé arcoíris de Brandon Peniche: revelan tierna foto y nombre de su hija

Univision Famosos
Brandon Peniche y su esposa revelan género de su tercer bebé: así dan a conocer si es niño o niña
0:59

Brandon Peniche y su esposa revelan género de su tercer bebé: así dan a conocer si es niño o niña

Univision Famosos
Tiroteo sorprende a Brandon Peniche: su esposa embarazada sufre accidente al intentar refugiarse
2 mins

Tiroteo sorprende a Brandon Peniche: su esposa embarazada sufre accidente al intentar refugiarse

Univision Famosos
Brandon Peniche se convertirá en papá por tercera vez: así han crecido sus hijos
0:50

Brandon Peniche se convertirá en papá por tercera vez: así han crecido sus hijos

Univision Famosos
Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía
2 mins

Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años
2 mins

Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años

Univision Famosos

Arturo Peniche no compartió más detalles de este íntimo momento. Sin embargo, su publicación estuvo acompañada de una reflexión que sobre “los lujos de la vida”.

Arturo Peniche junto a su nieta Gia.
Arturo Peniche junto a su nieta Gia.
Imagen Arturo Peniche / Instagram

Nace la tercera hija del actor Brandon Peniche

El 19 de noviembre de 2025, Brandon Peniche y su esposa, Kristal Cid, anunciaron el nacimiento de su bebé arcoíris: Gia.

“Bienvenida al mundo, amor mío. Empezar de nuevo nunca se sintió con tanta calma. Mi bebé arcoíris… llegaste al lugar que siempre fue tuyo. Te prometemos cuidarte siempre, abrazarte fuerte y llenarte de amor cada día. Ya somos cinco, y contigo todo se siente más bonito, más tierno, más completo”, expresó la presentadora.

Gia es la tercera hija del actor de Doménica Montero. Alessia, su primogénita, llegó al mundo en 2018, mientras que Bosco, en 2020.

¿Cuántos nietos tiene Arturo Peniche?

Fruo de su matrimonio con Gabriela Ortiz, Arturo Peniche se convirtió en padre en dos ocasiones: Khiabet Peniche, es su hjia mayor, mientras que Brandon el menor.

En este sentido, Arturo Peniche debutó como abuelo en 2016 con la llegada de Lucca, hijo de Khiabet, y, posteriormente se sumaron a la familia Alessia, Bosco y Gia, los hijo de Brandon Peniche.

Relacionados:
Brandon PenicheArturo PenicheHijos de famososFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX