Brandon Peniche Arturo Peniche conmueve al aparecer con su “nuevo amor” en video El actor compartió un íntimo momento en sus redes sociales. Arturo Peniche se convirtió nuevamente en abuelo con la llegada de Gia, la tercera hija de Brandon Peniche.



Video Brandon Peniche deja ver su tierna faceta de papá junto a su bebé Gia

Arturo Peniche disfruta de su faceta como abuelo. Este fin de semana, el actor conmovió al aparecer con Gia, la pequeña hija de Brandon Peniche que llegó al mundo en noviembre de 2025.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se dejó ver con la bebé entre sus brazos. En las imágenes también se le puede ver a la pequeña, de tres meses, dedicar sonrisas y balbuceos al intérprete, de 63 años.

“Mi nieta más chiquita Gia. Mi nuevo amor”, escribió el 1 de marzo.

Arturo Peniche no compartió más detalles de este íntimo momento. Sin embargo, su publicación estuvo acompañada de una reflexión que sobre “los lujos de la vida”.

Arturo Peniche junto a su nieta Gia. Imagen Arturo Peniche / Instagram

Nace la tercera hija del actor Brandon Peniche

El 19 de noviembre de 2025, Brandon Peniche y su esposa, Kristal Cid, anunciaron el nacimiento de su bebé arcoíris: Gia.

“Bienvenida al mundo, amor mío. Empezar de nuevo nunca se sintió con tanta calma. Mi bebé arcoíris… llegaste al lugar que siempre fue tuyo. Te prometemos cuidarte siempre, abrazarte fuerte y llenarte de amor cada día. Ya somos cinco, y contigo todo se siente más bonito, más tierno, más completo”, expresó la presentadora.

Gia es la tercera hija del actor de Doménica Montero. Alessia, su primogénita, llegó al mundo en 2018, mientras que Bosco, en 2020.

¿Cuántos nietos tiene Arturo Peniche?

Fruo de su matrimonio con Gabriela Ortiz, Arturo Peniche se convirtió en padre en dos ocasiones: Khiabet Peniche, es su hjia mayor, mientras que Brandon el menor.