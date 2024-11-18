Muertes de famosos

Hijo de Arturo García Tenorio rompe el silencio tras angustiantes últimos momentos de vida del actor

El actor falleció a los 70 años el pasado 14 de noviembre cuando un grupo de paramédicos intentaba trasladarlo al asilo de la Casa del Actor. Alejandro se encontraba fuera de México cuando su padre murió.

Elizabeth González.
El hijo de Arturo García Tenorio rompió el silencio tras los angustiantes últimos momentos de vida del actor, quien murió “por asfixia” y por complicaciones derivadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía el pasado 14 de noviembre.

A las afueras de la funeraria ubicada en la Ciudad de México donde fueron velados los restos del actor, Alejandro García se pronunció sobre la inesperada muerte de su padre, quien vivía solo en la zona del Ajusco.

“Esto está siendo muy difícil. Esto es una gran pérdida para nosotros, para el teatro y para el público en general. Mi papá fue una gran persona, dedicó su vida al escenario y más que nada al público”, mencionó con voz entrecortada a Edén Dorantes el 16 de noviembre.

Su hijo confirma causa de muerte del actor

El hijo del intérprete de ‘Ramón Palillo’ en la telenovela ‘Carrusel’ confirmó que la causa de muerte de su padre fue consecuencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía desde hace años.

“Es cierto que fue EPOC. Desgraciadamente fue muy rápido. Gracias a la ANDA que reaccionó cuando pudo y nos echaron la mano (…) Jorge (Ortiz de Pinedo) estuvo presente ahí, echándole ganas y ayudando en cuanto se pudo. Por desgracia fue un paro respiratorio y no llegó, pero sé que se fue en paz”, agregó.

Asimismo, recordó la última conversación que sostuvo con su padre días antes de su fallecimiento.

“Sus últimas palabras conmigo fueron precisamente del escenario, del mundo de las cámaras, de su pasión (…) y bueno, como una vez dijo Adal Ramones ‘aquellos que hacen reír a la gente tienen su pase directo al cielo’ y espero que sea cierto. Somos memorias, recuérdenlo como ‘Ramón Palillo’. Recuerden la sonrisa, esa sonrisa grata en el escenario porque nunca brilló más que cuando estaba ahí”, destacó.

Visiblemente afectado por el reciente fallecimiento de su padre, Alejandro reveló que Arturo García Tenorio “se fue con muchas ganas de conocer el mundo” por lo que intentaría cumplir su sueño.

Por último, puntualizó que tanto él como su hermana y su madre depositarán las cenizas del actor en un lugar muy especial, posiblemente, fuera de México, ya que él radica en Canadá.

“Lo vamos a cremar y yo sé que siempre quiso conocer el mundo y tenemos la opción tanto mi madre, mi hermana y yo de hacer eso, llevarlo con nosotros y espero, en algún momento, ponerlo en algún lugar precioso, en algún lugar del planeta donde pueda permanecer por siempre”, sentenció.

Los últimos momentos con vida de Arturo García Tenorio

El 15 de noviembre, el productor Jorge Ortiz de Pinedo declaró en ‘Sale el Sol’ que horas antes de morir, Arturo García Tenorio se comunicó con la directora de la Casa del Actor, ya que quería que lo trasladaran al asilo porque estaba teniendo dificultades para levantarse.

“Curiosamente decía ‘no me puedo levantar’. El hombre estaba pasado de peso y fue un lío para que lo levantaran. Entonces, parece ser que a la hora de tratar de levantarlo, porque decían que no le veían nada malo, (…) Pasó esto que a la hora de quererlo transportar se asfixió. Ya no pudo respirar. Es horrible y es espantoso. Es lo que dice el parte médico, a final de cuentas, el médico legista, que murió por asfixia”, contó.

El Arturo García Tenorio murió a los 70 años el 14 de noviembre. El actor, que también se desempeñaba como director de escena, participó en un sinfín de telenovelas, series y películas.

Entre sus proyectos más importantes se encuentran ‘El chapulín colorado, ‘Carrusel’, ‘María Mercedes’, ‘Clase 406, ‘Mi pequeña traviesa’, ‘La madrastra’, ‘Corazón salvaje’ y ‘Como dice el dicho’. La serie ‘Más vale sola’ (que puedes ver en ViX), junto a María Elena Saldaña ‘La Güereja’ y Cecilia Galliano, se convirtió en su último proyecto televisivo.


