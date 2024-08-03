Ariadne Diaz

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas confirman que estuvieron separados un tiempo y aclaran rumores

Los actores terminaron con la ola de especulaciones que rodea su relación, pues recientemente trascendió que habían terminado.

Ashbya Meré.
Video El video con el que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas dan sorpresiva noticia: “Nos separamos”

Recientemente trascendió que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas estarían separados. Según la revista TVNotas los actores se habrían dejado de seguir en Instagram y desde hace tiempo no aparecían juntos en sus publicaciones.

Sin embargo, la tarde de este 3 de agosto la pareja desmintió la información, aunque confirmó que si estuvieron separados un tiempo.

"Y después de dos semanas lejos…", dice Ariadne antes de mostrar que el brasileño estaba a su lado en un video de sus historias de Instagram. "I'm back", añadió Ornellas. "Te extrañé mucho mi amorcito lindo", agregó Díaz y le dio un tierno beso.

"¿De dónde salió que nos separamos supuestamente?", cuestionó el galán de telenovelas.

La actriz confirmó que estuvieron lejos el uno del otro, pero por cuestiones de trabajo.

"Y no es mentira, nos separamos, pero por llamado. Yo que más quisiera que no se fuera de locación, pero pues se va. Así es".

Marcus interrumpió a su pareja para decirle que está de regreso y que no se irá "por lo menos un mes".

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas desmiente ruptura.
Imagen Ariadne Díaz/Instagram

Ambos actores se encuentran protagonizando telenovela. Mientras que Ariadne estelariza Papás por Conveniencia al lado de su ex José Ron, Marcus lleva el rol principal de El Precio de Amarte, melodrama que se graba en el estado de Veracruz, México, por lo cual viaja constantemente.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebraron nueve años de relación el 17 de abril y tienen un hijo, Diego.

Video Ariadne Díaz quiere rifar a Marcus Ornellas para complacer a sus fans: la reacción de él es lo mejor
