José Ron habla del reencuentro con su ex Ariadne Díaz y lanza mensaje a Marcus Ornellas

Video ¿Quién dejó a José Ron antes de llegar al altar? Estas famosas intentaron conquistar su corazón

A diez años del fin de su relación amorosa, José Ron y Ariadne Díaz vuelven a ser pareja, pero ahora en la ficción, pues protagonizarán ‘Papás por conveniencia’, la nueva telenovela de Rosy Ocampo. Durante la presentación a medios, este 24 de abril, el actor habló sobre cómo es reencontrarse con su exnovia.

El tapatío afirmó que tuvieron un encuentro “muy especial” y que disfrutan mucho trabajar juntos nuevamente.

“Compartir el set con ella es muy especial y creo que llegamos con situaciones diferentes, más maduros y estar en el mismo barco”, reveló al programa Hoy.

José Ron Imagen Mezcalent

El actor catalogó su reunió como un “reencuentro lindo”, y frente a los reporteros precisó que espera que al público les guste esta nueva historia.

PUBLICIDAD

“Ojalá les guste la historia. Está muy bonita. Agradecido con todo el elenco maravilloso, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño”.

José Ron lanza mensaje a Marcus Ornellas

Tras referirse a su nuevo protagónico junto a la actriz, José Ron también habló de Marcus Ornellas, actual pareja de Ariadne Díaz y padre de su hijo Diego.

Aseguró que pese a los rumores, no existe ninguna diferencia entre ellos y que tienen una gran amistad, recordando cuando fueron vecinos hace años.





“Fuimos vecinos, literalmente enfrente estaban ellos. Ahí me encontraba a Marcus, lo saludaba, muy normal todo”, indicó a Edén Dorantes.

Ariadne Diaz Imagen Instagram

Al dejar claro que es un profesional, el actor no dudó en mandarle un mensaje a Marcus Ornellas y destacó la gran carrera que ha hecho en las telenovelas.

“Gracias, Marcos si está viendo esto le mando muchos saludos y él también lleva un camino interesante, un buen recorrido, está padrísimo”.

Así reaccionó Marcus al saber que Ariadne Díaz trabajaría con José Ron

Durante ese mismo encuentro con la prensa, Ariadne Díaz fue cuestionada sobre su expareja, con quien terminó su romance en 2014 y el cual sólo duró un año.

“Ha sido super lindo reencontrarnos, a lo claro de todos estos años hemos seguido teniendo una amistad. Ron y yo somos amigos, fuimos amigos antes de ser novios y fuimos amigos después de serlo y hasta vecinos”, mencionó en entrevista con Edén Dorantes.



La actriz destacó el gran compañero que es José Ron y afirmó que es un privilegio poder compartir escena con él una vez más.





“La verdad es un hombre sumamente estudioso y respetuoso… Me suma muchas cosas, pero con él ha sido muy lindo”.



Ariadne Díaz no dudó en acabar con las especulaciones y rompió el silencio sobre la reacción que tuvo Marcus Ornellas cuando supo que su coprotagonista sería José Ron.