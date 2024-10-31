¿José Ron y Ariadne Díaz fueron novios? El historial amoroso del guapo actor

Video José Ron besó a su ex frente a todos: su historia con Ariadne Diaz

¿Quién es la pareja de José Ron en la actualidad?

Sin lugar a dudas, José Ron es uno de los galanes más queridos del espectáculo, aunque también es reservado en cuanto a su vida privada. Sin embargo, de vez en cuando hace algunas revelaciones; por ejemplo, en enero de 2024 declaró que no tiene pareja ni prisa por encontrar una futura esposa.

“Soy muy paciente, yo creo mucho en que el tiempo de Dios es perfecto (…) y si más adelante llega una compañera, pues bienvenida sea”.



Además, declaró que no sabe si desea casarse, pues se encuentra enfocado en sus metas personales.

“Yo estoy muy tranquilo, muy enfocado en mis cosas. No paro, siempre estoy buscando cosas nuevas, me gusta cumplir más sueños”.

¿Quiénes son las exnovias de José Ron?

En una entrevista para el programa ‘Hoy’, José Ron reveló que solo ha tenido dos noviazgos con sus co-protagonistas. El primero fue con Begoña Narváez, en 2008, a quien conoció en la telenovela ‘Muchachitas como tú’.

José Ron fue novio de la actriz Begoña Narváez

En 2016, casi diez años después de su romance, fueron vistos juntos nuevamente en un restaurante y Begoña besó a José Ron en la frente mientras se abrazaban. Al ser cuestionada sobre un posible reencuentro, Narváez contestó:

"Pues es guapísimo y 'nunca digas nunca', pero por ahora no, sólo nos llevamos súper bien. Ni siquiera sé si Ron tenga novia, pero no nos vemos en plan de cita por ahora, sino en plan de amigos. Ya si en algún momento decidimos salir, pues ya les contaré”.

José Ron tuvo una relación muy sonada con Ariadne Díaz

El segundo romance confirmado por el actor, y quizás el más conocido, fue con Ariadne Díaz. El amor surgió luego de que los actores trabajaron juntos en ‘La mujer del vendaval’. Su noviazgo duró de 2013 a 2014, y fue una relación que ambos recuerdan con cariño.



Ahora ambos protagonizan la telenovela ‘Papás por conveniencia’, lo cual despertó rumores de una reconciliación amorosa. Sin embargo, Ariadne Díaz lo desmintió al recordar que la relación entre ellos quedó atrás:

“Éramos muy chavos, compartimos una novela, compartimos muchos proyectos. Ron es un tipazo. Tuvimos una relación muy bonita y un día se terminó porque las cosas se acaban, y porque está uno chavo y quieres otras cosas, ¿no?”.

¿José Ron tuvo una relación con Livia Brito?

El actor fue vinculado con Livia Brito en 2014, cuando protagonizaban ‘Muchacha italiana viene a casarse’. Los rumores indicaban que Livia, quien llevaba 9 años en una relación con el cantante colombiano Danny Frank, se sentía atraída por Ron. Sin embargo, el actor negó que hubiera algo entre ellos:

“Había mucho cariño, pero nunca estuvimos como pareja (...) Yo la quiero muchísimo, le deseo siempre lo mejor, compartimos muchas cosas, personales, de la familia, había muy bonita química, pero bueno, hasta ahí”.

José Ron e Irán Castillo tuvieron un romance

Otra de sus exnovias más famosas es Irán Castillo. Su relación comenzó en 2005, pero solo estuvieron juntos durante cinco meses. Al respecto, el actor se sinceró:

"Yo estaba muy entusiasmado con Irán, estaba con todo mi corazón, a mí me cortaron, a mí me terminaron".



Pese a la tristeza, José Ron considera que terminaron en buenos términos.

Luciana Sismondi fue la última novia conocida de José Ron

Finalmente, la última relación conocida de José Ron ocurrió en 2021, con Luciana Sismondi. El noviazgo supuestamente fue terminado el actor, quien dijo que debido a la carga de trabajo de Luciana, ya no estaban dando "el 100 por ciento" en su noviazgo.

¿Por qué dicen que José Ron tiene dos hijos?

José Ron no tiene hijos en la vida real. Sin embargo, el actor se estrenó como papá en la telenovela ‘Papás por conveniencia’, donde comparte créditos con su exnovia Ariadne Díaz, y en la historia sí tiene dos hijos.