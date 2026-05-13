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Arcángel en la polémica por discurso sobre la conquista de América: ¿qué dijo?

El rapero dividió opiniones con el discurso que ofreció durante su presentación en Madrid. Arcángel rechazó que España tuviera que ofrecer “disculpas” por la conquista de América.

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Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, se encuentra en medio de la polémica por su discurso sobre la conquista de América.

Durante su presentación en el Movistar Arena como parte de su gira ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’, el rapero se pronunció sobre la relación histórica que existe entre España y Latinoamérica, así como las supuestas disculpas que debería ofrecer dicho país.

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“Los ca****nes que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América… ¿Y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives? Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, expresó.

“Nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. Los que dicen que España le debe una disculpa a América… ¿en qué mundo viven?”, agregó.

“Ah, que se robaron el oro... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, sentenció.

@justonecindyoriginal

Arcángel habló de “América”, pero hasta donde está documentado, el país que presentó la solicitud formal más conocida para que España ofreciera una disculpa histórica fue México. ¿Indirecta o simple coincidencia? 🇲🇽🎙️ En este video analizo por qué muchos interpretaron sus palabras como una referencia al caso mexicano #Arcangel #México #HistoriaDeMéxico #ConquistaDeMéxico #CindyMariaSanchez

♬ sonido original - Cindy Maria Sanchez 🇲🇽

Arcángel divide opiniones

Las declaraciones de Arcángel fueron replicadas en redes sociales, donde algunos internautas externaron sus puntos de vista. Mientras algunos reprocharon la postura del rapero, otros estuvieron de acuerdo con él.

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