Así fue el arresto de la esposa de Arcángel por conducir alcoholizada: encontraron tequila y un arma

Video Anuel 'embarra' a Karol G en su tiradera contra Arcángel y lo tunden en redes

Janexsy Figueroa Crespo, la esposa de Arcángel, fue detenida la madrugada del 21 de enero en Orlando, Florida, por manejar bajo el influjo de alcohol y ser parte de un accidente automovilístico en el que se vieron envueltos varios automóviles.

De acuerdo con el informe del arresto, a la mujer de 41 años se le encontró una pequeña botella de tequila en su bolsa personal, así como un arma de fuego en el automóvil Mercedes-Benz gris modelo 2022 que conducía.

PUBLICIDAD

Según la boleta de registro, la pareja del reggaetonero pagó una fianza de 1,000 dólares para quedar en libertad.

Los detalles del arresto de la esposa de Arcángel

De acuerdo con el documento oficial al que el programa 'Lo Sé Todo' tuvo acceso, el incidente ocurrió el 21 de enero a las 4:04 de la madrugada. El departamento de policía de Orlando acudió a la intersección de South Semer Boulevard y Yew Avenue para atender un accidente de varios vehículos.

Según el reporte, Janexsy Figueroa presentaba signos de estar bajo la influencia del alcohol (DUI), por lo cual se le practicó el protocolo para este tipo de casos.

El oficial que la revisó en el lugar de los hechos notó que tenía " habla confusa, ojos vidriosos y enrojecidos y su equilibrio inestable". Por tal motivo se le leyeron sus derechos en español a petición de ella.

Durante el interrogatorio, Janexsy declaró que había estado en un restaurante puertorriqueño y se dirigía a casa. Además, confesó haber consumido alcohol "dos, tal vez dos dobles", pero no pudo decir qué tipo de licor ingirió, detalla el informe.

La pareja del reggaetonero aceptó hacer los ejercicios que los oficiales le indicaron, como caminar en línea recta, pero " no pudo mantener el equilibrio al intentar la posición de inicio", por lo cual fue trasladada al Centro de DUI del Condado de Orange, donde después de estar en observación durante 20 minutos "se negó a dar una prueba de aliento", explica el documento.

Janexsy Figueroa fue arrestada en Orlando. Imagen Lo Sé Todo/Instagram

Encuentran arma de fuego en su automóvil

El Mercedes-Benz fue retirado del lugar por una grúa y al revisar sus pertenencias le encontraron una botella pequeña cerrada de 50 ml de tequila en su bolso, la cual se presentó como evidencia.

PUBLICIDAD

También fue hallada una pistola Springfield Armory Hellcat negra con cargador y 13 cartuchos de 9MM en el vehículo, la cual quedó en custodia.

A Janexsy Figueroa se le dio una citación por violación del estatuto del estado de Florida DUI con accidente con daño a la propiedad o lesiones personales, y fue traslada al Centro de Reservas del Condado de Orange sin incidentes, señaló el informe.