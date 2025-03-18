Arcángel habría sido hospitalizado nuevamente por problemas cardíacos: esto se sabe de su salud

Arcángel habría sido dado de alta el 17 de marzo, después de haber estado unos días hospitalizado " por problemas del corazón", afección de la que ha sido tratado desde hace años.

De acuerdo con información del programa 'Lo Sé Todo', el reggaetonero estuvo internado en el hospital AdventHealth de Orlando durante una semana.

"Ya le corrigieron el trabajo de monitoreo, una situación que ocurrió debido a la malla que tiene en el corazón", dijo el presentador Fernán Vélez.

Arcángel estuvo en peligro de muerte

El cantante de música urbana sufrió un preinfarto el 16 de septiembre de 2019, lo que lo llevó a someterse a un cateterismo.

"Mi corazón es más de ustedes que mío. Por eso no me puedo ir ahora. Aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida, mientras tanto sigo aquí de pie y con vida, soporten a Arcángel mientras yo viva, yo represento a los que no tienen salida, por eso el bajo mundo a mí me inspira", escribió en Instagram en septiembre de 2019 para informar sobre su estado de salud.

En 2020, reveló en la misma red social que estaba sufriendo una enfermedad cardíaca. También mencionó que los doctores habían detectado una mancha en su cerebro.