Arrestan a esposa de famoso cantante por manejar alcoholizada en Florida

Video ¿Cómo empezó el conflicto entre Anuel y Arcángel? Los cantantes no paran con 'la tiradera'

Janexsy Figueroa, la esposa del reggaetonero Arcángel, fue arrestada la madrugada del domingo 21 de enero en Apopka, Florida, por conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con información proporcionada por el presentador Fernán Vélez en el programa 'Lo Sé Todo', durante la emisión del 25 de enero, Figueroa, de 41 años, enfrenta cargos "por daños a la propiedad privada" y Driving Under Influence (DUI), delito por conducir intoxicado.

PUBLICIDAD

Según la boleta de registro a la que tuvo acceso el show puertorriqueño, la esposa de Arcángel pagó una fianza de 1,000 dólares para quedar en libertad.

Hermano de Arcángel murió en un accidente provocado por el alcohol

Janexsy fue detenida por conducir bajo el influjo del alcohol, delito que provocó la muerte de Justin Santos, el hermano menor de Arcángel, quien tenía 21 años.

El 21 de noviembre del 2021 Mayra Enid Nevárez Torres, de 46 años, conducía su automóvil en presunto estado de ebriedad sobre el puente Teodoro Moscoso, en San Juan, Puerto Rico, y lo hacía en contra del tránsito, por lo cual provocó un accidente en el que estuvieron involucrados varios vehículos, uno de ellos el del hermano del exponente de música urbana.

De acuerdo con la agencia EFE, el joven falleció en las primeras horas del 21 de noviembre, luego de que el impacto provocara que Justin saliera "expulsado" y las lesiones ocasionadas le causaron la muerte.

Fue a través de Instagram que Arcángel dio a conocer el fallecimiento de su hermano menor.

"Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, sé que me enseñó a que tu voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada. Y aunque duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito que la acepto Papá. Ahora sí creo que estoy en posición de pedirte ¡fuerza y entendimiento para poder guiarnos!", escribió el 22 de noviembre de 2022.

¿Quién es la esposa de Arcángel?

Janexsy Figueroa Crespo es la esposa del artista urbano Arcángel. La pareja lleva 15 años de relación y tienen una hija en común, Lucerito Santos.

PUBLICIDAD