Anuel AA

Se resuelve custodia de Cattleya: ¿se queda con Yailin o Anuel?

En noviembre de 2023 la pareja quedó oficialmente divorciada y en el documento se especifica quién de los dos tiene la "guarda y cuidado de la menor" que en marzo cumplirá un año.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Anuel dice que puede darle una mejor crianza a su hija Cattleya, ¿le quitará la custodia a Yailin?

Yailin La Más Viral y Anuel AA están oficialmente divorciados desde noviembre de 2023, pero este 28 de febrero se dio a conocer que el proceso legal terminó. Además, se reveló quién se quedó con la custodia de Cattleya.

Concluye proceso de divorcio de Yailin y Anuel

PUBLICIDAD

El medio dominicano De Último Minuto tuvo acceso a un documento oficial expedido el 10 de noviembre de 2023 por la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Especializada en Asuntos de Familia, en la que se especifica que el matrimonio de los cantantes fue disuelto por “incompatibilidad de caracteres”.

Fue Emmanuel Gazmey Santiago quien interpuso la demanda de divorcio en contra de Jorgina Guillermo Díaz.

Más sobre Anuel AA

Demandan a Anuel AA por miles de dólares tras supuesta agresión en un parque de diversiones
2 mins

Demandan a Anuel AA por miles de dólares tras supuesta agresión en un parque de diversiones

Univision Famosos
Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 
1:01

Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Univision Famosos
Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud
2 mins

Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna
0:48

Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”
0:50

Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”

Univision Famosos
¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción
2 mins

¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción

Univision Famosos

El divorcio termina oficialmente con el matrimonio civil que anunciaron el 10 de junio de 2022 con fotografías en Instagram donde aparecen firmando el acta.

De acuerdo con información que Andrés Toribio, entonces abogado de Yailin, dio en junio pasado, el 31 de marzo de 2023 se interpuso la demanda de divorcio, solo nueve meses después de la boda y un año dos meses de confirmar su romance.

¿Quién tiene la custodia de Cattleya?

En el documento oficial expedido en noviembre también se especifica que es la cantante dominicana la que tiene la custodia de Cattleya, quien cumplirá un año en marzo.

"Otorga la guardia y cuidado de la menor de edad Cattaleya, a cargo de la señora Jorgina Guillermo Díaz, madre de esta, por los motivos expuestos", se lee.

Cattleya se queda bajo la custodia de Yailin La Más Viral.
Cattleya se queda bajo la custodia de Yailin La Más Viral.
Imagen De Último Minuto/Instagram

La ruptura entre Yailin y Anuel

Fue el 8 de febrero de 2023 que el cantante informó a través de un 'live' que "ya no estaba" con la dominicana.

Según Andrés Toribio, quien fue abogado de Yailin, en mayo pasado su despacho recibió "una llamada de abogados colegas quienes respondieron a la solicitud de disolución del matrimonio entre las partes".

PUBLICIDAD

Aunque la entonces defensa de la dominicana señaló que fueron ellos quienes solicitaron el divorcio, el documento emitido por la Séptima Sala para Asuntos de Familia del Distrito Nacional especifica que fue Anuel quien interpuso la demanda.

Yaillin y Anuel se casaron por el civil en República Dominicana el 10 de junio de 2022. A finales de noviembre de ese año anunciaron que ella estaba embarazada.

El 13 de marzo de 2023 la dominicana y el puertorriqueño confirmaron el nacimiento de su hija Cattleya, aunque para ese entonces ya estaban separados.

Relacionados:
Anuel AAYailín La más viral Hijos de famososCelebridadesFamososCustodia de menoresPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD