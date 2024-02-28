Se resuelve custodia de Cattleya: ¿se queda con Yailin o Anuel?
En noviembre de 2023 la pareja quedó oficialmente divorciada y en el documento se especifica quién de los dos tiene la "guarda y cuidado de la menor" que en marzo cumplirá un año.
Yailin La Más Viral y Anuel AA están oficialmente divorciados desde noviembre de 2023, pero este 28 de febrero se dio a conocer que el proceso legal terminó. Además, se reveló quién se quedó con la custodia de Cattleya.
Concluye proceso de divorcio de Yailin y Anuel
El medio dominicano De Último Minuto tuvo acceso a un documento oficial expedido el 10 de noviembre de 2023 por la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Especializada en Asuntos de Familia, en la que se especifica que el matrimonio de los cantantes fue disuelto por “incompatibilidad de caracteres”.
Fue Emmanuel Gazmey Santiago quien interpuso la demanda de divorcio en contra de Jorgina Guillermo Díaz.
El divorcio termina oficialmente con el matrimonio civil que anunciaron el 10 de junio de 2022 con fotografías en Instagram donde aparecen firmando el acta.
De acuerdo con información que Andrés Toribio, entonces abogado de Yailin, dio en junio pasado, el 31 de marzo de 2023 se interpuso la demanda de divorcio, solo nueve meses después de la boda y un año dos meses de confirmar su romance.
¿Quién tiene la custodia de Cattleya?
En el documento oficial expedido en noviembre también se especifica que es la cantante dominicana la que tiene la custodia de Cattleya, quien cumplirá un año en marzo.
"Otorga la guardia y cuidado de la menor de edad Cattaleya, a cargo de la señora Jorgina Guillermo Díaz, madre de esta, por los motivos expuestos", se lee.
La ruptura entre Yailin y Anuel
Fue el 8 de febrero de 2023 que el cantante informó a través de un 'live' que "ya no estaba" con la dominicana.
Según Andrés Toribio, quien fue abogado de Yailin, en mayo pasado su despacho recibió "una llamada de abogados colegas quienes respondieron a la solicitud de disolución del matrimonio entre las partes".
Aunque la entonces defensa de la dominicana señaló que fueron ellos quienes solicitaron el divorcio, el documento emitido por la Séptima Sala para Asuntos de Familia del Distrito Nacional especifica que fue Anuel quien interpuso la demanda.
Yaillin y Anuel se casaron por el civil en República Dominicana el 10 de junio de 2022. A finales de noviembre de ese año anunciaron que ella estaba embarazada.
El 13 de marzo de 2023 la dominicana y el puertorriqueño confirmaron el nacimiento de su hija Cattleya, aunque para ese entonces ya estaban separados.