¿Anuel tuvo una vida de "sufrimientos" y carencia? La verdad sobre su origen

Durante el juicio dejó claro ante el juez que las letras de sus canciones no tenían que ver con su vida: "Yo le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música […] Estoy aquí en verdad, en verdad, por creerme que me las sé todas, por inmaduro y por empastillarme sin pensar que me iba a pasar algo malo", dijo en la corte según reportó el portal puertorriqueño Primera Hora.