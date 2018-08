Anuel AA, un 'trapero' que provocó un alboroto en prisión: así otros reos le devolvieron las ganas de cantar

Cada vez que sonaba una canción del trapero Anuel AA mientras él estaba en la cárcel, un puñado de reclusos, fanáticos de su música, golpeaban las puertas y cantaban los temas a coro. Se formaba un revuelo. "A veces venía el guardia a regañarlos", dice riéndose relajado. “Uno sufre en la prisión, pero también se ríe. Como muchas personas no saben, le tienen un miedo bien grande. A mí todo el mundo me trataba bien y nunca tuve un problema con ningún preso”, abunda el controversial artista urbano, para quien 30 meses en prisión no fueron obstáculo para llegar al tope de las listas de popularidad. Pero no siempre fue así.

“Cuando no me dieron fianza yo pensé que se me había acabado la carrera. Ya yo no estaba pendiente a la música”, confesó el artista frente las cámaras de Kiubo. Fue entonces cuando decidió evitar las llamadas telefónicas y desconectarse del mundo durante un par de semanas, sin enterarse que su popularidad había despuntado. Fueron los mismos presos quienes le dieron la noticia de que estaba “pegao” en el mundo exterior. Se convirtieron en una “ señal de fe de Dios”.

Claro que ya tenía una sólida base de seguidores gracias a su carrera 'underground' cuando, el 3 de abril de 2016, la policía lo detuvo junto a otros tres hombres a la salida de un club nocturno en Santurce, Puerto Rico. Se les decomisó 3 pistolas marca Glock, 9 cargadores y 152 municiones, según el expediente del caso. Apenas dos meses antes había lanzado su primer ‘ mixtape’ llamado ‘ Real hasta la muerte’ y se iba posicionando como uno de los pilares de la escena del ' trap' latino con una fiel base de fanáticos y seguidores en las redes sociales. Las letras violentas y explícitas sobre sexo, armas y drogas se convirtieron en su mayor característica.

Pero su respuesta a una periodista boricua al momento de la captura catapultó su imagen: “ tú hablas como si tú estabas ahí”. Se convirtió en una figura común en las redes sociales, en memes, y quienes no sabían quién era ese cantante, ahora de 25 años, quedaron enterados. Se levantó la campaña #FreeAnuel, convocaron manifestaciones a la prisión federal en Guaynabo, Puerto Rico, pidiendo que se le liberara, y grandes estrellas del género urbano insistían en citarlo, en colaborar con él, en hacer un 'remix' con algunos de sus temas como la popular ' Sola' que unió a Daddy Yankee, Wisin, Zion, Lennox y Farruko. “¿Quién puede detener lo que quiere el pueblo? Free Anuel”, culmina el canción con la voz de Wisin.

Así que cuando sus compañeros reclusos le dijeron que estaba sonando, Anuel AA se reactivó, hizo un par de llamadas y empezó a hacer canciones vía telefónica. Desde el teléfono fijo de la prisión, grabó el tema 'Ayer 2' que lanzó junto a J Balvin, Nicky Jam y Cosculluela. Con la precuela ‘Ayer’, ya en prisión, ganó disco de platino por la gran cantidad de ventas.





"Soy un bandido", pero hubo discrimimación

“Los cargos que me dieron, pues eso fue lo que pasó. Pero la prensa manipuló mucho la noticia tratando de hacerme ver como algo más que eso”, dijo Anuel sin dar detalles de lo que ocurrió esa noche en Santurce. “Puedes hacer cien cosas bien y te aman, pero por hacer solo una mala, ya eres el malo y te odian. Ya eres un diablo”, añadió. El cantante cree que se le trató distinto por sus letras.

Así lo constató el mismo intérprete cuando, frente a la jueza presidenta del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, Aida Delgado Colón, dijo “le voy a demostrar a todo el mundo que no soy esa persona negativa que la gente se cree por mi música”, como documentaron los medios en la isla.

El 29 de diciembre de 2016, el 'trapero', cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, llegó a un acuerdo con la fiscalía en el que se declaró culpable de los cargos de posesión de armas y de la negociación esperaba una sentencia de entre 12 y 18 meses. La jueza lo sentenció el 19 de junio a 30 meses de cárcel “ porque yo soy cantante”, defendió el artista ante las cámaras de Kiubo. “Claro que hubo discrimen”.

“Estuve un año entero sin ver a mi hijo porque en Puerto Rico tampoco me lo aceptaron. A to’ el mundo le aceptaron (las visitas de) los hijos y a mí no me lo aceptaron”, argumentó como evidencia de que se le juzgó más por las letras de sus canciones que por cualquier crimen. Su hijo Pablo tiene 5 años.

"Pero gracias a Dios eso pasó", concluyó el relato sobre la prisión. El 17 de julio salió de la cárcel en Miami, a donde fue trasladado, y lanzó su primer álbum ' Real hasta la muerte' con colaboraciones de Ozuna, Wisin y Zion. Entre sus metas está poder cantar junto a otro rey de las controversias, el rapero Tekashi 6ix9ine.