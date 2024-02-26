¿Anuel AA ahora es cristiano? Las imágenes que levantan sospechas

Video Yailin la más viral dice que Anuel no quiere ver a su hija

Anuel AA ha llamado la atención en los últimos días y no por su música u otra polémica con alguna de sus exparejas, sino por la que sería su nueva religión.

Durante este pasado fin de semana, en redes sociales comenzaron a circular fotografías en las que el reguetonero aparece, junto con su novia, Laury Saavedra, y su primogénito, Pablo Gazmey, en un evento.

Anuel AA visto recientemente junto a su pareja Laury, Astrid, la madre de su hijo Pablo (quien también se encontraba en el evento) en la convención nacional de Puerto Rico Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial #MMM 🇵🇷🙌🏻🙏🏼⛪ pic.twitter.com/KsNyonWVFh — L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) February 24, 2024

De acuerdo con medios como Prensa Libre, ellos acudieron a la iglesia cristiana evangélica pentecostal Movimiento Misionero Mundial Coliseo Rubén Zayas Montañez, ubicada en Trujillo Alto, Puerto Rico.

En clips, que igualmente fueron difundidos mediante las plataformas digitales, se aprecia el momento en el que presuntamente varios pastores ofrecieron una oración por el autodenominado ‘Rey del trap’.

“(Era) un acto parecido al rito habitual cuando las personas aceptan la fe cristiana en algunas denominaciones protestantes”, reportó el citado diario.

“Según versiones aún no confirmadas, el cantante habría abrazado la fe cristiana, al igual que Astrid Cuevas, madre de su primer hijo”, explicaron.

Todos llegarán a los pies de Jesucristo!

Orando por Anuel AA

Gloria a Dios! pic.twitter.com/w9D0bWBoct — Airam Airam🇵🇷 (@mariakokamontil) February 24, 2024

Estas imágenes han generado entre los admiradores de Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista, la duda de si él ahora es cristiano, como Daddy Yankee o Farruko.

Hasta el momento, el intérprete de ‘Tú no lo amas’ no se ha pronunciado al respecto e incluso evitó publicar en Instagram material gráfico sobre su asistencia al recinto.

Anuel AA habla de Dios

En enero, Anuel AA recurrió a la famosa aplicación para compartir un mensaje en el que externó lo bien que le está yendo en el plano profesional.

“Les contestaría en las entrevistas sobre mis planes este año, pero no, y no me pregunten esa mierd… tampoco”, escribió en un inicio.

El puertorriqueño aseveró que sus proyectos eran demasiado buenos como para darlos a conocer de dicha manera y presumió: “¡Dios me está bendiciendo y dándome mucho más de lo que me merezco!”.

“Yo soy trapero, canto reguetón, rapeo, modelo, soy un diseñador empezando en la industria de ‘fashion’ y este año debuto actuando en Hollywood, como siempre lo soñé, más que cantar”, externó.

“No paran de entrar negocios a diestra y siniestra, y aún no ha salido mi álbum nuevo. Ahora en febrero y marzo va a salir una ola de canciones y ‘remix’ nuevos”, sentenció.

Anuel AA estuvo entre la “vida y la muerte”

En octubre de 2023, Anuel AA asustó a sus seguidores al revelar que había sido operado “de emergencia”, dejándose ver desde la cama de un hospital.

“Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, es lo único que me importa”, indicó.