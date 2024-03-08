¿Qué fue de la actriz Christina Pastor, ‘Antonia’ en ‘Por ella soy Eva’? Está irreconocible

Video Christina Pastor, Antonia de ‘Por Ella Soy Ella’, se transformó radicalmente: esto aprendió

Lucero y Jaime Camil protagonizaron con un gran éxito en 2012 la telenovela ‘Por ella soy Eva’, en la que dieron vida a los divertidos ‘Helena Moreno’ y ‘Juan Carlos Caballero’, respectivamente.

En la historia, los protagonistas tuvieron que superar las villanías de ‘Plutarco Ramos’ (Marcelo Córdoba), quien estaba casado únicamente por conveniencia con ‘Antonia Reyes Mendieta’, encarnada por Christina Pastor.

PUBLICIDAD

Con su interpretación, dicha actriz se ganó el cariño y la empatía del público, por lo que ahora que el melodrama se está retransmitiendo en México, muchos se preguntan dónde está.

A continuación te contamos más sobre qué pasó con ella.

¿Qué fue de Christina Pastor tras ‘Por ella soy Eva’?

Luego de su participación como ‘Antonia Reyes’ en ‘Por ella soy Eva’, Christina Pastor hizo una pequeña aparición en otra producción estelarizada por Jaime Camil, ‘Qué pobres tan ricos’.

Fuera de las novelas, también formó parte de los elencos de la serie ‘Gossip Girl Acapulco’, de 2013, y la cinta ‘Ilusiones S. A.”, que se estrenó en junio de 2015.

Ese mismo año, en agosto, la estrella celebró a lo grande su boda con su novio, Antonio Gandía, con quien llevaba seis meses comprometida.

“Comienzo mi nuevo camino, feliz de la mano de (mi marido)”, escribió entonces al compartir fotografías del evento en su cuenta de Facebook (ahora desactivada)”, según reportó TVyNotas.

Christina Pastor se casó en 2015. Imagen Christina Pastor/Instagram

Christina Pastor se retiró del entretenimiento

A la par de su carrera en el medio del espectáculo, Christina Pastor formaba parte de una empresa multinacional “de nutrición esencial”.

Posterior a salir en ‘Ilusiones S. A.”, ella decidió no volver a trabajar como actriz y se enfocó en dedicarse a su faceta de emprendedora, justo como sucedió con Allisson Lozz, y a su familia.

En los años siguientes, en su perfil de Instagram, presumía el éxito que tenía como parte de la compañía, en la que hasta resultó ganadora de una camioneta.

PUBLICIDAD

Asimismo, se mostraba feliz al lado de su esposo y los tres hijos de este, a quienes en 2016 les agradeció por haberla convertido en “madre”.

Christina Pastor con su esposo e hijastros. Imagen Christina Pastor/Instagram

En marzo de 2018, Pastor confesó, en entrevista con el portal Diez Minutos, la razón por la que optó por alejarse de la actuación.

“Me desencanté con la profesión, porque no fui bien remunerada en mis últimos proyectos”, reveló de manera honesta.

“Después de tantos años trabajando, vi que no iba a crecer más, pues ahora escogen al que cobra menos sin importar la trayectoria ni el talento”, añadió.

Ella detalló que, además, eligió “cambiar de aires”, por lo que se trasladó con su pareja e hijastros a Nueva Jersey, Estados Unidos.

En octubre de 2020, Christina llamó la atención en redes sociales por dar a conocer su transformación física, ya que llevaba perdidas 55 libras.

“Muchos saben que he pasado por mil intentos para bajar de peso, ahora estoy feliz, viendo resultados, aprendiendo a comer y metabolizar”, relató en un ‘live’.

Christina Pastor mostró su cambio físico en 2020. Imagen Christina Pastor/Instagram

¿Qué hace ahora Christina Pastor?

A nueve años alejada de los reflectores, Christina Pastor continúa activa tanto en Instagram como en TikTok, donde ocasionalmente recuerda las producciones en las que apareció.

Este 29 de febrero, por ejemplo, publicó una imagen como ‘Antonia’ en ‘Por ella soy Eva’ y, en un texto aseveró que ella le “regaló una experiencia padrísima, me enseñó a ser una ‘Mujercita Bella’”.

En diversos ‘post’ ella promueve una marca de tés para “desintoxicación” y además ha presumido que su ingreso económico es estable gracias a la venta de los mismos.

“Estoy muy contenta. Aquí ando en el aeropuerto de Filadelfia, trabajando en mi negocio y pues nada, hoy llegaré tardecillo a la casa porque es viernes y (hay) tráfico”, contó en un tiktok en agosto de 2023.

PUBLICIDAD

Hace unos días, el 20 de febrero, Pastor y Antonio Gandía celebraron nueve años de casados, así que él le dedicó tiernas palabras: “Te amo, gracias por ser mi esposa”.