Doménica montero

Actores de Doménica Montero son padre e hija en la vida real y quizá no lo sabías

Los actores se mostraron entusiasmados de compartir escena en Doménica Montero, telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

Por:Elizabeth González
La probabilidad de que algunos famosos logren coincidir con sus familiares entro de una telenovela es mínima. El caso de estos actores de Doménica Montero es la excepción, ya que son padre e hija en la vida real y en la ficción.

El vínculo sanguíneo entre Boris y Olivia Duflos quedó expuesto en las redes sociales del actor, quien desde el inicio de las grabaciones de la telenovela dejó al descubierto que comparte créditos con su hija.

“¡Primer día en el set juntos! Padre e hija en la realidad y la ficción. La vida nos regala escenas que no estaban en el guion, y esta es una de ellas”, escribió el actor el 18 de julio de 2025.

Boris y Olivia Duflos interpretan a 'Bartolo Reyes' y 'Rosita' en Doménica Montero.
Imagen Boris Duflos / Instagram

Boris y Olivia Duflos son padre e hija en la vida real

En Doménica Montero, Boris Duflos interpreta a ‘Bartolo Reyes’, un campesino que tiene una lesión en la pierna que espera sanar con la operación que ‘Luis Fernando’ le promete.

Mientras que Olivia Duflos da vida a ‘Rosita Reyes’, una simpática niña que es hija de 'Bartolo' y que se hace muy amiga de ‘Doménica’ y ‘Luis Fernando’, personajes interpretados por Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

Padre e hija en la ficción y en la vida real.
Imagen Boris Duflos / Instagram


Durante las grabaciones del melodrama, Boris ha compartido algunas fotografías junto a su hija en Instagram, dejando claro que ha sido toda una “aventura” trabajar con ella por primera vez.

