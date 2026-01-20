Angelique Boyer Angelique Boyer no pierde el piso ante éxito de Doménica Montero: la telenovela ganaría Récord Guinness Doménica Montero habría ganado un Récord Guinness por los altos niveles de audiencia registrados en Estados Unidos. Esto dijo Angelique Boyer al respecto.



La presentadora Alix Aspe compartió el 19 de enero en el noticiario 'Despierta' de N+, que la telenovela Doménica Montero había ganado un Récord Guinness por los altos niveles de audiencia que ha registrado en Estados Unidos desde su estreno el 8 de diciembre de 2025 por Univision.

Angelique Boyer compartió su felicidad cuando fue cuestionada por la prensa al respecto y señaló que antes de esta historia que protagoniza junto a Marcus Ornellas hubo otros proyectos que también fueron muy exitosos.

"Sí las hay, por supuesto que sí, los tiempos han cambiado, creo que hace tiempo la gente no veía un melodrama con el que se identificaran tanto, pero sí lo ha habido. Sería un poco tonto de mi parte aprovecharme de esto porque sinceramente estamos muy contentos por el resultado", contó a la prensa, reportó Despierta América.

La actriz considera que con esta telenovela pretenden "llegar a nuevas generaciones" en una época donde no es sencillo mantener al público cautivo por la variedad de oferta que existe.

"Atraparlos en este melodrama novelero que es algo que se está perdiendo y que es súper lindo verlos emocionados con esto".

Angelique Boyer no pierde el piso ante el éxito

A lo largo de su carrera, Angelique Boyer ha protagonizado con gran éxito varias telenovelas, sin embargo, siempre ha sido fiel a su sencillez y no ha perdido el piso con la fama. Este es su secreto:

"Estar en constante búsqueda de la estabilidad y creo que el camino estable es estar en paz y no marearse como dice, no aprovecharse de esas cosas. Ya son muchos años y hoy en día ya lo canalizo”.