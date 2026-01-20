Angelique Boyer

Angelique Boyer no pierde el piso ante éxito de Doménica Montero: la telenovela ganaría Récord Guinness

Doménica Montero habría ganado un Récord Guinness por los altos niveles de audiencia registrados en Estados Unidos. Esto dijo Angelique Boyer al respecto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video A Angelique Boyer se le pone “la piel chinita” con Marcus Ornellas en las escenas románticas: esto dijo

La presentadora Alix Aspe compartió el 19 de enero en el noticiario 'Despierta' de N+, que la telenovela Doménica Montero había ganado un Récord Guinness por los altos niveles de audiencia que ha registrado en Estados Unidos desde su estreno el 8 de diciembre de 2025 por Univision.

Angelique Boyer compartió su felicidad cuando fue cuestionada por la prensa al respecto y señaló que antes de esta historia que protagoniza junto a Marcus Ornellas hubo otros proyectos que también fueron muy exitosos.

PUBLICIDAD

Más sobre Angelique Boyer

Actores de Doménica Montero son padre e hija en la vida real y quizá no lo sabías
1 mins

Actores de Doménica Montero son padre e hija en la vida real y quizá no lo sabías

Univision Famosos
Cecilia Galliano reacciona luego que Angelique Boyer hablara del hijo que tiene con Sebastián Rulli 
0:57

Cecilia Galliano reacciona luego que Angelique Boyer hablara del hijo que tiene con Sebastián Rulli 

Univision Famosos
Danna al fin reacciona a comentarios de Angelique Boyer sobre ella y la posibilidad de ser ‘Teresa’
2 mins

Danna al fin reacciona a comentarios de Angelique Boyer sobre ella y la posibilidad de ser ‘Teresa’

Univision Famosos
Hijo de Sebastián Rulli posa como todo un galán de telenovelas: su mamá y Angelique Boyer reaccionan
2 mins

Hijo de Sebastián Rulli posa como todo un galán de telenovelas: su mamá y Angelique Boyer reaccionan

Univision Famosos
A Angelique Boyer se le pone “la piel chinita” con Marcus Ornellas en las escenas románticas: esto dijo
0:57

A Angelique Boyer se le pone “la piel chinita” con Marcus Ornellas en las escenas románticas: esto dijo

Univision Famosos
Angelique Boyer reacciona a meme sobre ‘Teresa’ que publicó Danna, ¿le molestó?
1 mins

Angelique Boyer reacciona a meme sobre ‘Teresa’ que publicó Danna, ¿le molestó?

Univision Famosos
Angelique Boyer habla como nunca del desnudo que hizo frente a cámaras y Sebastián Rulli
0:50

Angelique Boyer habla como nunca del desnudo que hizo frente a cámaras y Sebastián Rulli

Univision Famosos
De Rebelde a Doménica Montero: el esperado reencuentro de Angelique Boyer y Estefanía Villarreal en TV
1:12

De Rebelde a Doménica Montero: el esperado reencuentro de Angelique Boyer y Estefanía Villarreal en TV

Univision Famosos
¿Quiénes son los amores reales del elenco de Doménica Montero? Algunos tienen relaciones de telenovela
0:57

¿Quiénes son los amores reales del elenco de Doménica Montero? Algunos tienen relaciones de telenovela

Univision Famosos
¿Angelique Boyer le da consejos de amor al hijo de Sebastián Rulli ahora que ya tiene novia?
0:55

¿Angelique Boyer le da consejos de amor al hijo de Sebastián Rulli ahora que ya tiene novia?

Univision Famosos

"Sí las hay, por supuesto que sí, los tiempos han cambiado, creo que hace tiempo la gente no veía un melodrama con el que se identificaran tanto, pero sí lo ha habido. Sería un poco tonto de mi parte aprovecharme de esto porque sinceramente estamos muy contentos por el resultado", contó a la prensa, reportó Despierta América.

La actriz considera que con esta telenovela pretenden "llegar a nuevas generaciones" en una época donde no es sencillo mantener al público cautivo por la variedad de oferta que existe.

"Atraparlos en este melodrama novelero que es algo que se está perdiendo y que es súper lindo verlos emocionados con esto".

Angelique Boyer no pierde el piso ante el éxito

A lo largo de su carrera, Angelique Boyer ha protagonizado con gran éxito varias telenovelas, sin embargo, siempre ha sido fiel a su sencillez y no ha perdido el piso con la fama. Este es su secreto:

"Estar en constante búsqueda de la estabilidad y creo que el camino estable es estar en paz y no marearse como dice, no aprovecharse de esas cosas. Ya son muchos años y hoy en día ya lo canalizo”.

No te pierdas Doménica Montero de lunes a viernes a las 9P/8C por Univision y por ViX.

Relacionados:
Angelique BoyerDoménica monteroRécord GuinnessMarcus OrnellasCelebridadesTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX