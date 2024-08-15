¿'Hija' de Angelique Boyer podría ser la nueva 'Teresa'? Esto confesó la actriz

Video Angelique Boyer revela qué se operaría y se sincera sobre lo que no le gusta de su cuerpo

Isabella Tena, hija de Angelique Boyer en las telenovelas, podría ser la nueva 'Teresa', al menos eso cree la actriz francesa, quien a 14 años del estreno del exitoso melodrama que catapultó fama, piensa que es un buen momento para una nueva versión de la historia.

En entrevista con el reportero Alan Saldaña, la intérprete de 36 años se mostró entusiasmada en que Isabella Tena, quien interpretó a su hija en la telenovela El Amor Invencible (que puedes ver en ViX) tuviera oportunidad de recrear al personaje que tanto le dio en sus inicios.

PUBLICIDAD

“Yo creo que ya deberían de hacer una nueva Teresa, ¿no? Ya estamos como en tiempo. Yo creo que Isabella Tena. Es mi hija (en las telenovelas). Que mi criatura la haga”, expresó a ‘¡Qué buen chisme!’ el 4 de agosto.

Angelique Boyer también se refirió a la trama que podría manejar esta nueva versión de Teresa, en caso de que su propuesta se viera materializada.

“Yo creo que sería una Teresa muy distinta. Las mujeres han evolucionado y cambiado mucho en los últimos 14 años. Ha cambiado mucho la gente, muy rápido ahora”, comentó.

Angelique Boyer e Isabella Tena. Imagen Isabella Tena / Instagram

Aracely Arámbula hizo casting para ser Teresa

Por otro lado, la novia de Sebastián Rulli confirmó que una de las actrices que hizo casting para interpretar a ‘Teresa Chávez’ en 2010 fue Aracely Arámbula. Sin embargo, detalló que la afortunada fue ella.

“Aracely (Arámbula) y excelentes compañeras hicieron casting. De hecho, esa vez yo tuve que volver de un viaje para hacer el casting. Estaba muy emocionada por ser parte de la terna y llegué rayando , fui de las últimas en hacer el casting y lo agradezco porque valió la pena volver y estar ahí”, sentenció.

Angelique Boyer se convirtió en 'Teresa Chávez' en 2010. Imagen Mezcalent

¿Quién es Isabella Tena, ‘hija’ de Angelique Boyer en las telenovelas

Isabella Tena nació el 25 de enero de 2007. La joven, de 17 años, es hermana menor de la actriz Ana Tena.

Luego de concluir sus estudios en el Centro de Educación Artística, debutó como actriz, en 2014, en la telenovela 'Mi corazón es tuyo'.

A su trayectoria se suman proyectos como Sueño de amor, Mi marido tiene familia, El amor invencible y El amor no tiene receta.