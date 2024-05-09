¿Embarazada? Angelique Boyer destapa castigo a Sebastián Rulli por publicar sospechoso video

Video El video en el que Angelique Boyer parecía estar embarazada: la actriz por fin aclara su estado

Recientemente, un video compartido por Sebastián Rulli en sus historias de Instagram ha generado especulaciones sobre un posible embarazo de Angelique Boyer. La actriz finalmente ha respondido a los rumores.

Angelique Boyer niega estar embarazada

Las imágenes virales muestran a Angelique caminando tomada de la mano con sus sobrinas, luciendo una camiseta blanca y un suéter verde.

Algunos seguidores han notado una sospechosa pancita en la protagonista de la próxima serie ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, que se estrenará próximamente en VIX.

En una entrevista con Despierta América, Angelique, de 35 años, reveló que castigó a Sebastián Rulli por hacer público el video.

"Ese día, Sebas durmió en el piso por subir ese video. Qué les digo, no coman tanto jamón serrano y cerveza porque pues eso pasa", declaró. "La felicidad de estar con los sobrinos, con las sobrinas que son lo máximo del mundo y que mira en esas cuantas horas, uno los apapacha, los consiente, lo mismo recibo de ellas y ya está, cada quien para su casa".

Cuando una reportera planteó la posibilidad de que los fans imaginen lo guapo o guapa que sería un hijo de la pareja, Angelique respondió con franqueza. Según ella, aquellos que sueñan con verlos como padres no estarán a cargo de los gastos que implica criar a un hijo.

"Sí, pero ellos no lo van a llevar a la universidad, a la escuela, no le van a pagar la manutención, no, no... salen caros los niños hoy en día", contestó.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer descartan boda

Sebastián Rulli también respondió a las preguntas de los medios sobre por qué, después de casi una década, su relación con Angelique Boyer aún no ha dado el siguiente paso.

"La vida misma, la experiencia, creo que uno también aprende de experiencias ajenas, propias, estamos muy felices así, la verdad", respondió. "Estamos felices así, no tenemos intenciones de cambiarlo", agregó respecto a si tienen planes de tener hijos.

El actor expresó que su creencia en el amor supera su enfoque en el matrimonio en sí mismo. Se sienten plenos con la forma en que llevan su relación.

“Seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos", aclaró.