¿Angélica Vale sólo duerme en aviones? Contó lo desafiante que es equilibrar ser mamá y artista

Angelica Vale tiene una larga trayectoria en telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, ‘Soñadoras’, ‘La fea más bella’ y más. No obstante, en los últimos años, los melodramas dejaron de ser parte importante de la carrera de la actriz de 46 años de edad.

Angélica, que lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos, se enfocó principalmente en su faceta como mamá y sus apariciones en televisión fueron más esporádicas.

No obstante, Angélica aún mantiene su gran pasión por desenvolverse frente a las cámaras, tal y como ha demostrado en su debut como jueza y coach en la segunda temporada de Tu Cara Me Suena.



Este nuevo proyecto la tiene muy entusiasmada, principalmente porque la audiencia latina podrá volver a verla en pantalla, según explicó para TVyNovelas.

“Por más que trabajaba acá (en Estados Unidos) no me veían, entonces me da mucho gusto estar en este proyecto de TelevisaUnivision. ¡Estoy muy contenta!”.



Sin embargo, las grabaciones de este programa han impactado su vida como mamá, principalmente porque la competencia de canto tiene lugar en Miami, mientras que Angélica vive con su esposo e hijos, Angélica y Daniel, en Los Ángeles.

Esto ha provocado que la actriz de ‘La fea más bella’ se enfrasque en una gran travesía por dividir su tiempo entre costa y costa.

Angélica Vale contó cómo equilibra su carrera con ser mamá



En pocas palabras, Angélica Vale no duerme. La actriz contó para TVyNovelas que en el momento en el que se integró al equipo de Tu Cara Me Suena sabía que iba a tener semanas muy ajetreadas, de tal forma que los aviones se convirtieron en su mejor cómplice para poder descansar.

“No duermo. Realmente duermo en los aviones. Me toca un viaje largo de Los Ángeles a Miami y ahí es donde me puedo echar mis coyotitos (siestas)”.



De lunes a viernes la hija de Angélica María está con su familia en Los Ángeles, mientras que los fines de semana los pasa en las grabaciones de Tu Cara Me Suena en Miami.

No obstante, durante su tiempo en casa, la actriz realmente no se desconecta de sus responsabilidades como jueza del programa de TelevisaUnivision.

Vale explicó que gracias a la tecnología, en especial videollamadas via Zoom, puede estar al pendiente de los ensayos, clases de canto y más actividades que tienen los ocho participantes del programa: Yahir, Sherlyn, Manny Cruz, Helen Ochoa, Michael Stuart, Kika Edgar, Christian Daniel y Ninel Conde.

A pesar de lo pesado que es estar entre vuelos y en dos lugares a la vez a la semana, la actriz de ‘La fea más bella’ está muy feliz y emocionada con esta nueva faceta de su carrera profesional.

“Amo este proyecto. Si hay algo que me gusta es poder compartir mi tiempo con gente que admiro, y este es el caso con las ocho estrellas que participan”.