Angélica Rivera

Angélica Rivera es captada con misterioso hombre ¿en aparente situación romántica durante concierto?

La actriz fue captada durante uno de los conciertos de Chayanne en la Ciudad de México en compañía de un misterioso hombre.

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Video ¡A besos con otra! Así cachan a actor que relacionan con Angélica Rivera: video

Angélica Rivera fue captada con un misterioso hombre durante un concierto en la Ciudad de México.

La actriz acudió la noche del 22 de abril a uno de los conciertos que el cantante Chayanne ofreció en el Auditorio Nacional, donde fue captada por las cámaras de TVyNovelas.

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“¿Esto era una cita? Angélica Rivera disfrutaba del concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional, pero así captamos su cercanía con su acompañante”, escribieron en la cuenta de Instagram del medio antes mencionado.

Así fue captada Angélica Rivera en concierto de Chayanne en México.
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Imagen TVyNovelas / Instagram

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En las imágenes se le puede ver a la ex primera dama de México bailar al ritmo de las canciones de Chayanne al mismo tiempo en que conversa con el hombre, a quien parece acercarse a su rostro y luego a su oído por un momento.

¿'La Gaviota' en romance con empresario?

El video donde Angélica Rivera aparece en compañía del misterioso hombre también fue difundido en 'Ventaneando'. Durante la transmisión del show, la periodista Pati Chapoy declaró que "tenía entendido" que la actriz estaba conociendo a un hombre de origen español.

"A mí me dijeron que anda con alguien de origen español… Sí (en onda de salir, conociendo). Tengo entendido que ella anda con alguien que es empresario", dijo. Sin embargo, dijo desconocer si el hombre con el que se dejó ver en el concierto de Chayanne sería su presunta pareja .

"No sé si es el que está a su lado", sentenció.

Angélica Rivera no hizo comentarios inmediatos sobre el tema.

¿Con quién estaba Angélica Rivera?

Aunque las imágenes del video difundido por TVyNovelas no son claras, medios como Radio Fórmula reportan que podría tratarse de su hermano Manuel Rivera, quien mantiene un perfil bajo y en ocasiones pasadas ya había sido visto junto a Angélica Rivera.

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Antes de ser captada con el misterioso hombre, ‘La Gaviota’ levantó sospechas de romance con el actor Diego Klein, su coprotagonista en ‘Con la misma mirada’. La química de los actores tanto dentro como fuera del set hizo que la prensa mexicana especulara sobre una presunta relación que fue desmentida por ellos mismos.

Desde su divorcio de Enrique Peña Nieto, en febrero de 2019, Angélica Rivera ha mantenido un perfil bajo en los medios de comunicación.

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