Ángela Aguilar presume su figura en traje de baño, pero cubre su vientre ¿de embarazada?

Video ¿Se le ve pancita a Ángela Aguilar? Nuevo video aviva rumores de embarazo

Ángela Aguilar y Christian Nodal continuarían pasando tiempo en familia tras haberse convertido en marido y mujer, el pasado miércoles 24 de julio.

Luego de su luna de miel, la pareja se reunió con sus seres queridos para celebrar el cumpleaños número de 56 de Pepe Aguilar, quien organizó una fiesta de varios días desde el 7 de agosto.

Como parte de la celebración, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ invitó a sus amistades y parientes a disfrutar en una reunión a bordo de un lujoso yate que navegó por el Mar Caribe.

Aparentemente, los esposos, o al menos la joven artista, siguen gozando en el paradisíaco destino al lado de los integrantes de la dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar se presume en traje de baño

Este 13 de agosto, Aneliz, hermana de Ángela Aguilar, compartió en sus historias de Instagram clips de su estancia en la embarcación.

Además, subió una fotografía en la que aparece la intérprete de ‘Qué agonía’, quien la ‘reposteó’, posando en traje de baño y con el océano de fondo.

La llamada ‘Princesa del regional mexicano’ lleva puesto un bañador completo y, a la altura de la cintura, un pareo que cubre su abdomen.

Ángela Aguilar posó así en traje de baño. Imagen Ángela Aguilar/Aneliz Aguilar/Instagram

Esta postal llega en medio de especulaciones de que ‘Angelita’, como la nombran cariñosamente, ya estaría embarazada de Christian Nodal.

Si bien, el 31 de julio durante la emisión de Despierta América, Jomari Goyso, amigo del dúo, desmintió que ella vaya a ser mamá pronto, los rumores no han cesado.

Los señalamientos se avivaron recientemente pues su hermano, Leonardo, colgó en la red social un video que los muestra entonando ‘La diferencia’.

En ese material, la ganadora de Premio Lo Nuestro 2024 porta un vestido que, para diversos usuarios, dejó al descubierto “su vientre abultado”.

Ángela Aguilar aparentemente lució un vientre "abultado" en días pasados. Imagen Leonardo Aguilar/Instagram

Hasta el momento, Ángela y Nodal siguen sin pronunciarse para confirmar o desmentir que estén a la dulce espera de su primogénito.

Pepe Aguilar reacciona a supuesto embarazo de su hija

Si bien, Ángela Aguilar y Christian Nodal han guardado hermetismo sobre este tema, Pepe Aguilar sí reaccionó a la posibilidad de ser abuelo por segunda vez.

Hace una semana, un seguidor le cuestionó al veterano charro en la plataforma digital: “¿Ya compraste todo para la llegada del ‘Nodalito’ en unos meses más?”.

El compositor no le replicó con palabras, pero sí le dio ‘Me gusta’ a su mensaje, lo que causó revuelo entre sus admiradores.