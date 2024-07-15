Ángela Aguilar es captada con deslumbrante anillo que aviva rumores de compromiso con Nodal

Video El video que Pepe Aguilar borró junto a Ángela mientras ella presume al nuevo ‘bebé’ de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar. Esta vez, la hija de Pepe Aguilar fue captada usando con deslumbrante anillo en su dedo anular izquierdo, lo que avivó rumores de un supuesto compromiso con Nodal.

A través de un video publicado en las historias de Instagram de Pepe Aguilar se puede observar a la cantante de ‘Qué Agonía’ disfrutando de una tarde familiar. Mientras la joven de 20 años disfruta de algunos platillos en compañía de sus seres queridos, se puede observar la ostentosa joya, que muchos creen podría ser un obsequio de Christian Nodal.

Ángela Aguilar luce misterioso anillo: aseguran podría ser de compromiso. Imagen Pepe Aguilar / Instagram



La joya salta a la vista porque Ángela Aguilar lo porta en la mano donde lleva el tatuaje con las iniciales de ‘C’ y ‘N’, que se habría hecho en aparente alusión a Christian Nodal durante su viaje a Italia. Asimismo, luce el mismo nail art blanco (que luego cambió por rojo) con el que se dejó ver antes de someterse a un nuevo cambio de look.

Aunque horas después este video fue eliminado de la cuenta de Instagram de Pepe Aguilar, en algunas redes sociales se especula que la deslumbrante joya se trataría solo se trataría de un cuarzo y no de un anillo de compromiso.

Cuando Ángela Aguilar cambió el diseño de sus uñas y cambió su look no se dejó ver con la misma joya. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían por casarse

En medio de estos rumores, el pasado 10 de julio la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’, compartió una conversación en la que se revelarían los supuestos planes de la pareja, quienes según la filtración, llegarían al altar a finales de julio o principios de agosto.

“Solo para chismearte que en 3 semanas se casa Ángela Aguilar y Christian Nodal en Valle de Bravo (fuente confiable que fue invitada a la boda directamente por Ángela Aguilar)”, escribió.

El supuesto anónimo, sin revelar la identidad de su informante, agregó: “Sale con un chavo que es amigo de Ángela y la invitó a la boda. Ella no le creyó, pero él le enseñó la conversación con ella”.

En esta misma publicación también se especifica que nada “está confirmado”.