Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es captada con deslumbrante anillo que aviva rumores de compromiso con Nodal

La autonombrada princesa del regional mexicano llamó la atención por posar con una ostentosa joya que llevaba puesta en su dedo anular, lo que avivó los rumores de compromiso con su novio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video El video que Pepe Aguilar borró junto a Ángela mientras ella presume al nuevo ‘bebé’ de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar. Esta vez, la hija de Pepe Aguilar fue captada usando con deslumbrante anillo en su dedo anular izquierdo, lo que avivó rumores de un supuesto compromiso con Nodal.

A través de un video publicado en las historias de Instagram de Pepe Aguilar se puede observar a la cantante de ‘Qué Agonía’ disfrutando de una tarde familiar. Mientras la joven de 20 años disfruta de algunos platillos en compañía de sus seres queridos, se puede observar la ostentosa joya, que muchos creen podría ser un obsequio de Christian Nodal.

Ángela Aguilar luce misterioso anillo: aseguran podría ser de compromiso.
Ángela Aguilar luce misterioso anillo: aseguran podría ser de compromiso.
Imagen Pepe Aguilar / Instagram


La joya salta a la vista porque Ángela Aguilar lo porta en la mano donde lleva el tatuaje con las iniciales de ‘C’ y ‘N’, que se habría hecho en aparente alusión a Christian Nodal durante su viaje a Italia. Asimismo, luce el mismo nail art blanco (que luego cambió por rojo) con el que se dejó ver antes de someterse a un nuevo cambio de look.

PUBLICIDAD

Más sobre Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen tras rumores de crisis por entrevista del cantante
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen tras rumores de crisis por entrevista del cantante

Univision Famosos
Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”
1:00

Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Univision Famosos
Pepe Aguilar afirma que “hay más gente que quiere” a Ángela que quienes “la odian” pese al ‘hate’
2 mins

Pepe Aguilar afirma que “hay más gente que quiere” a Ángela que quienes “la odian” pese al ‘hate’

Univision Famosos
Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?
0:59

Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?

Univision Famosos
Nodal se deja caer en pleno concierto y causa polémica por su supuesto estado: él reacciona
1:00

Nodal se deja caer en pleno concierto y causa polémica por su supuesto estado: él reacciona

Univision Famosos
¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti
0:56

¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer aniversario de bodas entre velas y fuegos pirotécnicos
0:58

Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer aniversario de bodas entre velas y fuegos pirotécnicos

Univision Famosos
Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar
1:07

Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar

Univision Famosos
¿Le fue infiel a Ángela?: Pepe Aguilar dice que Nodal deberá “pagar 12 millones de dólares”
0:52

¿Le fue infiel a Ángela?: Pepe Aguilar dice que Nodal deberá “pagar 12 millones de dólares”

Univision Famosos
¿Majo Aguilar defiende a su prima Ángela? Esto dijo sobre comparaciones con Florinda Meza
0:50

¿Majo Aguilar defiende a su prima Ángela? Esto dijo sobre comparaciones con Florinda Meza

Univision Famosos

Aunque horas después este video fue eliminado de la cuenta de Instagram de Pepe Aguilar, en algunas redes sociales se especula que la deslumbrante joya se trataría solo se trataría de un cuarzo y no de un anillo de compromiso.

Cuando Ángela Aguilar cambió el diseño de sus uñas y cambió su look no se dejó ver con la misma joya.
Cuando Ángela Aguilar cambió el diseño de sus uñas y cambió su look no se dejó ver con la misma joya.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían por casarse

En medio de estos rumores, el pasado 10 de julio la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’, compartió una conversación en la que se revelarían los supuestos planes de la pareja, quienes según la filtración, llegarían al altar a finales de julio o principios de agosto.

“Solo para chismearte que en 3 semanas se casa Ángela Aguilar y Christian Nodal en Valle de Bravo (fuente confiable que fue invitada a la boda directamente por Ángela Aguilar)”, escribió.

El supuesto anónimo, sin revelar la identidad de su informante, agregó: “Sale con un chavo que es amigo de Ángela y la invitó a la boda. Ella no le creyó, pero él le enseñó la conversación con ella”.

En esta misma publicación también se especifica que nada “está confirmado”.


Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalPremios JuventudFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD