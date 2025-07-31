Nodal manda mensaje tras polémica por su estado en concierto: le dejaron la voz "más sensual"

Video Nodal se deja caer en pleno concierto y causa polémica por su supuesto estado: él reacciona

Christian Nodal habló del concierto que ofreció en Lagos de Moreno, Jalisco, México, luego de la polémica que se ha generado por su comportamiento en el escenario.

El intérprete de 26 años brindó un ‘show’ en el Lienzo Charro Santa María el pasado 26 de julio como parte de su ‘Pa’l Cora Tour’.

PUBLICIDAD

En redes sociales se difundieron diversos videos con los que se cuestionó su estado mientras entonaba sus éxitos musicales.

Uno de los clips muestra el momento en el que el artista pronuncia con supuesta dificultad la frase: “Vamos a terminar lo que empezamos”.

Nodal habla de su controversial concierto

Luego de la controversia que comenzó a rodearlo por su conducta, Christian Nodal compartió un mensaje en Instagram.

“Mi gente bella, muchísimas gracias por anoche, la pasé muy rico, la pasé muy muy bien, los disfruté como se debe”, dijo ante la cámara el 27 de julio.

“Gracias a todas las personas que se hicieron cita en Lagos de Moreno. Gracias por corear como corearon, por bailar, por disfrutar, por conectar como solamente ustedes saben hacerlo”, agregó.

El esposo de Ángela Aguilar inclusive confesó a sus admiradores cómo se encontraba a horas del exitoso espectáculo.

“No les diré que me dejaron afónico y sin voz, simplemente diré que me dejaron esta voz rota y más sensual. Muchas gracias, los amo”, concluyó.

Hasta la mañana de este 31 de julio, el cantautor no se ha pronunciado directa y públicamente acerca de los señalamientos en su contra.

Equipo de Nodal reaccionó en el pasado a rumores sobre su estado en concierto

Esta no es la primera vez que Christian Nodal es criticado por dar un concierto supuestamente estando alcoholizado.

En octubre de 2024, conscientes de los rumores, el equipo de trabajo del compositor brindó una postura al respecto.