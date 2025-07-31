Christian Nodal

Nodal manda mensaje tras polémica por su estado en concierto: le dejaron la voz "más sensual"

El cantante fue claro al hablar de la presentación que dio en Lagos de Moreno, Jalisco, México. En redes sociales circulan videos del concierto donde se cuestiona el estado del sonorense.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Nodal se deja caer en pleno concierto y causa polémica por su supuesto estado: él reacciona

Christian Nodal habló del concierto que ofreció en Lagos de Moreno, Jalisco, México, luego de la polémica que se ha generado por su comportamiento en el escenario.

El intérprete de 26 años brindó un ‘show’ en el Lienzo Charro Santa María el pasado 26 de julio como parte de su ‘Pa’l Cora Tour’.

PUBLICIDAD

En redes sociales se difundieron diversos videos con los que se cuestionó su estado mientras entonaba sus éxitos musicales.

Uno de los clips muestra el momento en el que el artista pronuncia con supuesta dificultad la frase: “Vamos a terminar lo que empezamos”.

Más sobre Christian Nodal

Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"
2 mins

Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"

Univision Famosos
Nodal pregunta si se ve “muy borracho” en pleno concierto y envía mensaje
0:50

Nodal pregunta si se ve “muy borracho” en pleno concierto y envía mensaje

Univision Famosos
Nodal publica extraño mensaje en medio de polémica con Cazzu: "Espero así suene mi viaje al cielo"
1:00

Nodal publica extraño mensaje en medio de polémica con Cazzu: "Espero así suene mi viaje al cielo"

Univision Famosos
Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”
3 mins

Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”

Univision Famosos
Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece
1:00

Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos
2 mins

Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos

Univision Famosos
Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti
0:46

Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti

Univision Famosos
Cazzu revela imágenes de su hija Inti en México ¿con su papá Nodal?
0:50

Cazzu revela imágenes de su hija Inti en México ¿con su papá Nodal?

Univision Famosos
Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal
0:50

Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal

Univision Famosos
Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego
0:54

Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego

Univision Famosos

Nodal habla de su controversial concierto

Luego de la controversia que comenzó a rodearlo por su conducta, Christian Nodal compartió un mensaje en Instagram.

“Mi gente bella, muchísimas gracias por anoche, la pasé muy rico, la pasé muy muy bien, los disfruté como se debe”, dijo ante la cámara el 27 de julio.

“Gracias a todas las personas que se hicieron cita en Lagos de Moreno. Gracias por corear como corearon, por bailar, por disfrutar, por conectar como solamente ustedes saben hacerlo”, agregó.

El esposo de Ángela Aguilar inclusive confesó a sus admiradores cómo se encontraba a horas del exitoso espectáculo.

“No les diré que me dejaron afónico y sin voz, simplemente diré que me dejaron esta voz rota y más sensual. Muchas gracias, los amo”, concluyó.

Hasta la mañana de este 31 de julio, el cantautor no se ha pronunciado directa y públicamente acerca de los señalamientos en su contra.

Equipo de Nodal reaccionó en el pasado a rumores sobre su estado en concierto

Esta no es la primera vez que Christian Nodal es criticado por dar un concierto supuestamente estando alcoholizado.

En octubre de 2024, conscientes de los rumores, el equipo de trabajo del compositor brindó una postura al respecto.

“Nada de eso es cierto”, desmintió su publirrelacionista en entrevista con la periodista Mandy Fridmann, solicitando a la prensa que “no se hagan eco de manera irresponsable de esa falsa noticia que lo único que busca es provocar daño a nuestro artista”.

Relacionados:
Christian NodalPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX