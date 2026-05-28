Andrea Noli Andrea Noli opina sobre cómo Jorge Salinas presentó "orgulloso" a uno de sus mellizos a la prensa Andrea Noli compartió que Jorge Salinas y su hija Valentina continúan construyendo su lazo de padre e hija. También opinó de la presentación pública de Santiago, uno de los mellizos del actor.



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Andrea Noli compartió que Jorge Salinas y su hija Valentina continúan construyendo su relación padre e hija y confesó que le gustaría que la adolescente conviva con todos sus hermanos.

La actriz aseguró que mantiene comunicación cordial con el actor, quien reconoció públicamente a Vale en 2022, cuando la adolescente tenía 16 años.

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"Es cordial, es lo suficiente y justo para lo que se necesita nada más. Lo que tiene que hablar lo habla con Valentina que se están conociendo y se están dando su oportunidad, yo ahí no me meto" declaró a los medios de comunicación como Despierta América.

Jorge Salinas presentó a su hijo: Andrea Noli opina

En marzo de 2026, Jorge presentó públicamente a su hijo Santiago, uno de los mellizos que tuvo durante su matrimonio con Fátima Boggio. Andrea Noli fue cuestionada al respecto.

" Me parece precioso que lo haya presentado y así va a ser con todos sus hijos, es un padre orgulloso y se nota", señaló la actriz y reconoció la galanura del joven de 21 años: " ¡Guapísimo, qué bárbaro! Guapísimo, me parece maravilloso, qué bueno que lo presente".

Andrea Noli desea que su hija conviva con sus hermanos

Jorge Salinas tiene seis hijos: Gabriella, a quien procreó con Andrea Cataño; los mellizos Emilio y Santiago, producto de su matrimonio con Fátima Boggio; Valentina, hija de Andrea Noli; y los pequeños mellizos Máxima y León, a quienes tuvo con Elizabeth Álvarez.

Noli confesó que le gustaría que su hija conviva con sus hermanos, pues son su familia.

" Toda esa familia política es en la que nos hemos apoyado, entonces claro, lo ideal es que todos se lleven maravillosamente bien y se vayan de vacaciones si ya están grandes", confesó a la prensa.