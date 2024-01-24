Valentina, hija de Jorge Salinas, luce lo grande que está y presume a su novio

Video ¿Jorge Salinas fue un padre ausente? Ellos son todos sus hijos (a 2 no los quería reconocer)

Valentina, la hija de Jorge Salinas y Andrea Noli, está de ‘manteles largos’ tras cumplir recientemente dos años al lado de su pareja.

La adolescente, de 17 años, se presumió al lado de su novio en su aniversario, por lo que incluso su hermana Gabriella, a quien el actor procreó con Adriana Cataño, tuvo una reacción.

Valentina Noli sonríe abrazada de su novio: así respondió Gabriella Cataño

Valentina Noli recurrió a su cuenta de Instagram el 11 de enero para colgar fotografías en las que aparece abrazada de su pareja, de nombre Arturo Carrillo.

En una de las instantáneas, ellos aparecen utilizando pijamas de los personajes Igor y Tigger, de la caricatura Winnie the Pooh.

Valentina Noli con su novio, Arturo Carrillo. Imagen Valentina Noli/Instagram



“¿Dos años?”, escribió ella para acompañar las imágenes, que también incluyen una en la que ambos posan serios para la cámara.

Además de Andrea Noli, quien los felicitó por continuar con su romance, Gabriella Cataño igualmente apareció en la sección de comentarios del ‘post’.

La ‘influencer’, de 28 años, le demostró apoyo a su hermana menor en un momento tan especial colocando un emoji de corazón blanco.

Gabriella Cataño reaccionó a la publicación de su hermana Valentina Noli. Imagen Valentina Noli

Valentina Noli describe a su novio

En julio de 2022, Valentina Noli habló sinceramente de Arturo Carrillo, asegurando que se encontraba entusiasmada por su relación.

“Es caballeroso, cariñoso, chistoso, bueno, más o menos, como que le falta más, pero me cae muy bien. Estoy muy feliz”, dijo en entrevista con el reportero Christian Castillo, para su canal de YouTube.

La joven confesó que contaba con el apoyo de su mamá y detalló: “(Ellos) se llevan excelente. Yo creo que lo quiere más a él que a mí”.

Días después, por su parte, Andrea confirmó que no tenía inconveniente en que su retoño, de entonces 15 años, ya tuviera pareja.

“Como siempre he tenido esta comunicación con ella, de lo importante que es darse a respetar, saber quién eres, poner tu lugar y distancia, saber decir que no, entonces realmente no estoy preocupada”, explicó ante el micrófono de Edén Dorantes el 26 de julio.

“Él es un chavo de muy buena familia, de muy buena casa, y yo estoy muy contenta con eso”, añadió al respecto la actriz.

Jorge Salinas pasó años sin reconocer a su hija Valentina

Hasta el momento, Jorge Salinas no se ha pronunciado acerca del noviazgo de su hija Valentina Noli. En más de una ocasión la prensa lo ha cuestionado sobre ella, pero siempre se niega a responder.

Desde que la adolescente nació, Andrea Noli desveló que el histrión no la quiso reconocer como su hija ni convivió con ella.

La bebé resultó del idilio extramarital que los intérpretes sostuvieron cuando él estaba casado con Fátima Boggio, de quien se separó en 2009.

No fue sino hasta agosto de 2022 que el protagonista de telenovelas como Fuego En La Sangre, que puedes ver aquí en ViX, contó públicamente a Valentina entre sus descendientes.

“Les estoy diciendo: soy el único padre de seis hijos, estoy siempre al pendiente”, indicó a medios de comunicación como Despierta América.

En su momento, Andrea aseveró que se sentía “satisfecha” por el hecho de que Salinas finalmente aceptara a Valentina como su hija.

Adriana Cataño y su vínculo con Valentina Noli

Valentina Noli se encuentra alejada del medio del espectáculo, por lo que los detalles de su vida son privados, pero gracias a las redes sociales trasciende que tendría un vínculo con la ex de su papá, Adriana Cataño.

En una publicación que la joven hizo en mayo de 2023, en la que especificó que se encontraba en la playa, la presentadora de raíces colombianas le dedicó unas palabras.

“Feliz cumpleaños, Valentina. Muchas bendiciones”, escribió. No recibió una contestación de forma inmediata.