Valentina Noli

Valentina, hija de Jorge Salinas, luce lo grande que está y presume a su novio

La hija de Andrea Noli, a quien Jorge Salinas no reconoció durante años, posó junto a su novio. Ante este aniversario, su hermana Gabriela y la ex de su padre, Gabriella Cataño, demostraron el apoyo que le brindan a Valentina.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Jorge Salinas fue un padre ausente? Ellos son todos sus hijos (a 2 no los quería reconocer)

Valentina, la hija de Jorge Salinas y Andrea Noli, está de ‘manteles largos’ tras cumplir recientemente dos años al lado de su pareja.

La adolescente, de 17 años, se presumió al lado de su novio en su aniversario, por lo que incluso su hermana Gabriella, a quien el actor procreó con Adriana Cataño, tuvo una reacción.

PUBLICIDAD

Valentina Noli sonríe abrazada de su novio: así respondió Gabriella Cataño

Valentina Noli recurrió a su cuenta de Instagram el 11 de enero para colgar fotografías en las que aparece abrazada de su pareja, de nombre Arturo Carrillo.

En una de las instantáneas, ellos aparecen utilizando pijamas de los personajes Igor y Tigger, de la caricatura Winnie the Pooh.

Valentina Noli con su novio, Arturo Carrillo.
Valentina Noli con su novio, Arturo Carrillo.
Imagen Valentina Noli/Instagram


“¿Dos años?”, escribió ella para acompañar las imágenes, que también incluyen una en la que ambos posan serios para la cámara.

Además de Andrea Noli, quien los felicitó por continuar con su romance, Gabriella Cataño igualmente apareció en la sección de comentarios del ‘post’.

La ‘influencer’, de 28 años, le demostró apoyo a su hermana menor en un momento tan especial colocando un emoji de corazón blanco.

Gabriella Cataño reaccionó a la publicación de su hermana Valentina Noli.
Gabriella Cataño reaccionó a la publicación de su hermana Valentina Noli.
Imagen Valentina Noli

Más sobre Valentina Noli

Hija de Andrea Noli y Jorge Salinas habla de la relación con su papá tras 17 años sin estar en contacto
2 mins

Hija de Andrea Noli y Jorge Salinas habla de la relación con su papá tras 17 años sin estar en contacto

Univision Famosos
Jorge Salinas no reconocía a su hija Valentina, pero Elizabeth Álvarez lo motivó a acercarse a ella
0:56

Jorge Salinas no reconocía a su hija Valentina, pero Elizabeth Álvarez lo motivó a acercarse a ella

Univision Famosos
Se le juntaron a Jorge Salinas: aparece con Andrea Noli, su hija Valentina y Elizabeth Álvarez
3 mins

Se le juntaron a Jorge Salinas: aparece con Andrea Noli, su hija Valentina y Elizabeth Álvarez

Univision Famosos
Emilio Osorio y más famosos a los que se les ha cuestionado quiénes son sus verdaderos padres
6 mins

Emilio Osorio y más famosos a los que se les ha cuestionado quiénes son sus verdaderos padres

Univision Famosos
Jorge Salinas quiere ser un “padre presente” tras reconocer a la hija que tuvo con Andrea Noli
15 fotos

Jorge Salinas quiere ser un “padre presente” tras reconocer a la hija que tuvo con Andrea Noli

Univision Famosos
Andrea Noli agradece a Elizabeth Álvarez: cree que gracias a ella Jorge Salinas reconoció a su hija
2 mins

Andrea Noli agradece a Elizabeth Álvarez: cree que gracias a ella Jorge Salinas reconoció a su hija

Univision Famosos
A Andrea Noli le "parece precioso" que Jorge Salinas haya reconocido públicamente a su hija de 16 años
2 mins

A Andrea Noli le "parece precioso" que Jorge Salinas haya reconocido públicamente a su hija de 16 años

Univision Famosos
Andrea Noli reacciona a las declaraciones de Jorge Salinas en las que reconoce a su hija Valentina
3 mins

Andrea Noli reacciona a las declaraciones de Jorge Salinas en las que reconoce a su hija Valentina

Univision Famosos
Andrea Noli reafirma su deseo de que algún día Jorge Salinas conviva con su hija no reconocida
15 fotos

Andrea Noli reafirma su deseo de que algún día Jorge Salinas conviva con su hija no reconocida

Univision Famosos
Elizabeth Álvarez reacciona a la visita de Gabriella Cataño y Jorge huye al mencionarle a Valentina Noli
3 mins

Elizabeth Álvarez reacciona a la visita de Gabriella Cataño y Jorge huye al mencionarle a Valentina Noli

Univision Famosos

Valentina Noli describe a su novio

En julio de 2022, Valentina Noli habló sinceramente de Arturo Carrillo, asegurando que se encontraba entusiasmada por su relación.

“Es caballeroso, cariñoso, chistoso, bueno, más o menos, como que le falta más, pero me cae muy bien. Estoy muy feliz”, dijo en entrevista con el reportero Christian Castillo, para su canal de YouTube.

La joven confesó que contaba con el apoyo de su mamá y detalló: “(Ellos) se llevan excelente. Yo creo que lo quiere más a él que a mí”.

Días después, por su parte, Andrea confirmó que no tenía inconveniente en que su retoño, de entonces 15 años, ya tuviera pareja.

“Como siempre he tenido esta comunicación con ella, de lo importante que es darse a respetar, saber quién eres, poner tu lugar y distancia, saber decir que no, entonces realmente no estoy preocupada”, explicó ante el micrófono de Edén Dorantes el 26 de julio.

PUBLICIDAD

“Él es un chavo de muy buena familia, de muy buena casa, y yo estoy muy contenta con eso”, añadió al respecto la actriz.

Jorge Salinas pasó años sin reconocer a su hija Valentina

Hasta el momento, Jorge Salinas no se ha pronunciado acerca del noviazgo de su hija Valentina Noli. En más de una ocasión la prensa lo ha cuestionado sobre ella, pero siempre se niega a responder.

Desde que la adolescente nació, Andrea Noli desveló que el histrión no la quiso reconocer como su hija ni convivió con ella.

La bebé resultó del idilio extramarital que los intérpretes sostuvieron cuando él estaba casado con Fátima Boggio, de quien se separó en 2009.

No fue sino hasta agosto de 2022 que el protagonista de telenovelas como Fuego En La Sangre, que puedes ver aquí en ViX, contó públicamente a Valentina entre sus descendientes.

“Les estoy diciendo: soy el único padre de seis hijos, estoy siempre al pendiente”, indicó a medios de comunicación como Despierta América.

En su momento, Andrea aseveró que se sentía “satisfecha” por el hecho de que Salinas finalmente aceptara a Valentina como su hija.

Adriana Cataño y su vínculo con Valentina Noli

Valentina Noli se encuentra alejada del medio del espectáculo, por lo que los detalles de su vida son privados, pero gracias a las redes sociales trasciende que tendría un vínculo con la ex de su papá, Adriana Cataño.

En una publicación que la joven hizo en mayo de 2023, en la que especificó que se encontraba en la playa, la presentadora de raíces colombianas le dedicó unas palabras.

PUBLICIDAD

“Feliz cumpleaños, Valentina. Muchas bendiciones”, escribió. No recibió una contestación de forma inmediata.

Adriana Cataño deseó feliz cumpleaños a Valentina Noli.
Adriana Cataño deseó feliz cumpleaños a Valentina Noli.
Imagen Valentina Noli/Instagram
Relacionados:
Valentina NoliAndrea NoliJorge SalinasGabriella CatañoHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD